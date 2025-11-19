En el ‘VI Foro de Movilidad en Canarias’, el ejecutivo defiende que «el impulso de la movilidad sostenible es responsabilidad de administraciones y ciudadanía»

El Gobierno de Canarias apuesta por la movilidad «moderna, inclusiva y sostenible»

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha afirmado este miércoles que la responsabilidad en materia de movilidad «no recae solo en las administraciones, sino también en la ciudadanía». Durante la celebración del ‘VI Foro de Movilidad de Canarias’, Fernández destacó que la apuesta por la movilidad sostenible «no significa únicamente usar el transporte público, sino interiorizar y optimizar el uso de todos los modos disponibles».

María Fernández ha hecho hincapié en que también se puede «combinar de forma inteligente» el uso del coche compartido al tranvía o la guagua, pasando por el vehículo particular cuando sea necesario. La directora regional destacó que «ese cambio de hábitos supone un paso decisivo hacia una nueva mentalidad colectiva que permita avanzar hacia una movilidad más eficiente y responsable».

El encuentro de este miércoles ha permitido analizar los retos y oportunidades de la movilidad sostenible en Canarias. La directora general ha recalcado el compromiso del Gobierno “por situar a la movilidad en el centro de las políticas públicas». En este sentido, también remarcó la apuesta del ejecutivo «por hacerla moderna, inclusiva y sostenible mejorando la vida de la ciudadanía hoy y en el futuro».

En este sentido, Fernández añadió que «impulsamos espacios de diálogo entre administraciones y agentes sociales, así como reformas normativas y proyectos estratégicos, como la futura Ley de Movilidad Sostenible y los protocolos de los trenes, que garanticen el derecho a una conectividad real para todas las personas, vivan donde vivan”.