Zapata ha recordado, asimismo, que los Consejos de Participación son una «pieza clave» de la gobernanza de las Reservas de la Biosfera

Imagen archivo RTVC.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias celebra desde este sábado el I Encuentro Regional de los Consejos de Participación de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera (RCRB), una cita que se enmarca en el Plan de Acción de la Red, aprobado en la última reunión de su Consejo de Coordinación, y que se culmina este 30 de noviembre en la isla de La Palma.

Encuentro Regional

Este encuentro, detalla el Ejecutivo en una nota, responde a uno de los compromisos «estratégicos» incluidos en dicho Plan, el de favorecer la creación de espacios de encuentro, intercambio y colaboración entre los órganos de participación de las Reservas del Archipiélago, reforzando «la gobernanza democrática y la implicación ciudadana» en estos territorios de alto valor ecológico y cultural.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, ha destacado que este primer Encuentro Regional nace con la vocación de consolidarse como una cita «estable» en la agenda de las Reservas de la Biosfera de Canarias, ya que es un espacio donde las personas que participan en sus Consejos pueden «escucharse, reconocerse y construir» respuestas a los desafíos compartidos en el territorio.

Reservas de la Biosfera

Zapata ha recordado, asimismo, que los Consejos de Participación son una «pieza clave» de la gobernanza de las Reservas de la Biosfera, porque permiten que el conocimiento local, la experiencia de los sectores productivos, la voz del tejido social y la mirada de las administraciones se sienten en la misma mesa. Así, ha añadido, «si queremos que el Plan de Acción de la Red Canaria sea una herramienta real de transformación, necesitamos órganos de participación vivos, activos y con capacidad de influencia en las decisiones que se toman sobre el territorio».

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de La Palma, Juan Ramón Felipe, ha señalado que el encuentro es un «hito fundamental» que permite hacer «una declaración de intenciones y adquirir un compromiso ineludible con los principios fundacionales del Programa MaB de la UNESCO: el ser humano en armonía con la naturaleza».

Riqueza natural

En palabras de Carlos García, Director Insular de la Administración General del Estado, este encuentro viene a enriquecer «de manera decidida» a la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias, referente a nivel nacional. «En las Islas contamos con una riqueza natural, cultural e histórica de primer nivel y estos espacios trabajan con empeño en garantizar la convivencia de todos los usos, por lo que la interacción de las siete reservas es clave para intercambiar conocimientos y buenas prácticas entre ellas».