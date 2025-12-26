La programación especial de Navidad triunfa en Televisión Canaria

Canarias hizo líder a la cadena en la noche del 25 de diciembre, con sus especiales de humor y música como líderes en sus respectivas franjas de emisión

La cadena pública canaria se situó entre las opciones más vistas, por delante de las principales cadenas generalistas, durante la noche del 24 de diciembre

Esta Navidad, la audiencia canaria volvió a elegir Televisión Canaria para disfrutar la Nochebuena y del día 25. La televisión pública canaria fue una de las cadenas de referencia durante la velada navideña, gracias a una programación especial que volvió a reunir a la audiencia en torno a contenidos propios, cercanos y estrechamente vinculados a las tradiciones del Archipiélago.

El miércoles 24 de diciembre, desde las 17:30 horas, el programa ‘Enciende la Navidad‘, conducido por Mariam Moragas y Alexis Hernández, recorrió la Navidad en las ocho islas a través de sus tradiciones, historias y miradas íntimas sobre lo que significa vivir estas fechas en el Archipiélago. El especial registró un 8,3% de cuota de pantalla y una media de 37.000 espectadores, alcanzando a 90.000 canarios que siguieron al menos un minuto de la emisión.

Ya a las 20:00 horas, Televisión Canaria fue una de las cadenas preferidas para seguir el tradicional Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey, por delante de las principales cadenas generalistas, con un 11,2% de cuota de pantalla y una media de 51.000 espectadores, cifra que coincide con el total de canarios que conectaron al menos un minuto con la retransmisión.

La noche continuó con el especial ‘Noche de Taifas‘, presentado por Elvis Sanfiel, que volvió a poner en valor la música popular y el folclore como parte esencial de la Navidad en Canarias. El programa anotó un 11,5% de cuota de pantalla y una media de 41.000 espectadores, alcanzando a 120.000 canarios. El minuto más visto se registró a las 23:01 horas, con un 16,8% de share y una media de 60.000 espectadores.

A continuación, ‘Noveleros: De risas y fiestas por Navidad‘ llenó la pantalla de humor y ambiente festivo, conectando con la audiencia en una de las franjas más destacadas de la noche. El especial firmó un 13,8% de cuota de pantalla y una media de 44.000 espectadores, con 62.000 canarios siguiendo al menos un minuto del programa. El minuto más visto llegó a las 23:08 horas, con un 16,8% de share y 56.000 espectadores de media.

La programación navideña de Televisión Canaria, líder en su franja

Ya en la noche del jueves 25 de diciembre, el ‘Especial Kike Pérez: Entradas Prohividas‘ se convirtió en lo más visto del día en las cadenas generalistas en Canarias, con un 11,9% de cuota de pantalla y una media de 62.000 espectadores. La emisión fue seguida por 121.000 canarios al menos durante un minuto. El minuto de oro se registró a las 21:36 horas, alcanzando un 16,2% de share y 86.000 espectadores de media.

A continuación, ‘Nia canta Navidad‘ anotó un 8,5% de cuota de pantalla y una media de 40.000 espectadores, siendo líder en su franja de emisión. Un total de 95.000 canarios siguieron el programa al menos un minuto. El minuto más visto se produjo a las 22:15 horas, con un 12,1% de share y 65.000 espectadores de media.

Por la mañana del jueves 25, el Concierto de Navidad para Escolares registró un 4,3% de cuota de pantalla y una media de 9.000 espectadores, con 29.000 canarios conectando al menos un minuto con la emisión.

Seguimiento también en el entorno digital

En el ámbito digital, el seguimiento a la programación navideña también se ha traducido en un notable crecimiento de la audiencia. En estos dos días, la web de Televisión Canaria ha sumado 82.000 usuarios únicos. Además, si se compara lo que llevamos de mes con diciembre de 2024, se registra un incremento del 46% en el número de sesiones y un 17% más de usuarios activos. En lo que va de mes, la web acumula 825.000 sesiones y 421.000 usuarios activos.

En redes sociales, la comunidad de Televisión Canaria continúa creciendo, superando ya los 400.000 seguidores en Facebook. En los dos últimos días, los contenidos vinculados a la programación navideña han alcanzado cerca de 2 millones de impresiones en el conjunto de las redes sociales.

Unos resultados que consolidan a la televisión pública canaria como referente informativo y de entretenimiento durante estas fechas señaladas, apostando por contenidos propios, cercanos y pensados para todos los públicos.