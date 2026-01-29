El Gobierno canario ha realizado 83 notificaciones mientras se inicia tramitación de las órdenes de pago a los afectados de La Palma

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias ha empezado esta semana a notificar las órdenes de concesión de ayudas a las personas afectadas por el volcán que perdieron su segunda vivienda en La Palma.

Canarias empieza a notificar ayudas por segundas viviendas afectadas por el volcán. Imagen de archivo de la presentación de la construcción de nuevas viviendas en Los Llanos de Aridane para los afectados por el volcán en La Palma.

La Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma ha realizado 83 notificaciones mientras se inicia tramitación de las órdenes de pago.

En un comunicado, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, señala que hasta diciembre pasado el ejecutivo canario había inyectado 300 millones de euros en La Palma, «directamente en el bolsillo» de las personas afectadas que perdieron su primera vivienda o su finca.

A esa cantidad se sumarán otros 50 millones que irán para las personas que perdieron su segunda vivienda.

“En menos de dos años, la isla recuperará más de la mitad del valor del patrimonio privado que perdió”, enfatiza Barreto.

El Gobierno de Canarias recuerda que el de España, que se comprometió a aportar 400 millones de euros, «solo ha transferido 100 millones en 2023 y adeuda ya 300, correspondientes a las partidas de 2024, 2025 y 2026».

Mientras, el ejecutivo autonómico ha destinado un total de 250 millones que corresponden a las partidas anuales de 2024, 2025 y 2026 (50 millones cada año) y la aportación extraordinaria de 100 millones más que hizo el pasado diciembre «para poder pagar las fincas a los agricultores que llevaban dos años esperando a que llegara el dinero que el Gobierno de España no ha transferido».