ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLa Palma

Canarias empieza a notificar ayudas por segundas viviendas afectadas por el volcán

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El Gobierno canario ha realizado 83 notificaciones mientras se inicia tramitación de las órdenes de pago a los afectados de La Palma

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias ha empezado esta semana a notificar las órdenes de concesión de ayudas a las personas afectadas por el volcán que perdieron su segunda vivienda en La Palma.

Canarias empieza a notificar ayudas por segundas viviendas afectadas por el volcán. Imagen de archivo de la presentación de la construcción de nuevas viviendas en Los Llanos de Aridane para los afectados por el volcán en La Palma.
Canarias empieza a notificar ayudas por segundas viviendas afectadas por el volcán. Imagen de archivo de la presentación de la construcción de nuevas viviendas en Los Llanos de Aridane para los afectados por el volcán en La Palma.

La Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma ha realizado 83 notificaciones mientras se inicia tramitación de las órdenes de pago.

En un comunicado, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, señala que hasta diciembre pasado el ejecutivo canario había inyectado 300 millones de euros en La Palma, «directamente en el bolsillo» de las personas afectadas que perdieron su primera vivienda o su finca.

A esa cantidad se sumarán otros 50 millones que irán para las personas que perdieron su segunda vivienda.

“En menos de dos años, la isla recuperará más de la mitad del valor del patrimonio privado que perdió”, enfatiza Barreto.

El Gobierno de Canarias recuerda que el de España, que se comprometió a aportar 400 millones de euros, «solo ha transferido 100 millones en 2023 y adeuda ya 300, correspondientes a las partidas de 2024, 2025 y 2026».

Mientras, el ejecutivo autonómico ha destinado un total de 250 millones que corresponden a las partidas anuales de 2024, 2025 y 2026 (50 millones cada año) y la aportación extraordinaria de 100 millones más que hizo el pasado diciembre «para poder pagar las fincas a los agricultores que llevaban dos años esperando a que llegara el dinero que el Gobierno de España no ha transferido».

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Cuarta fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La Fuerza Armada de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe

Tercera fase de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Agotadas en 10 minutos las entradas de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria 2026

CL Bediesta vs CL Aridane | Final Liga Cabildo de La Palma-SPAR de Primera Categoría

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026