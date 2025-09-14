ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasMedio Ambiente

Canarias en alerta amarilla por fenómenos adversos

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La AEMET declara alerta amarilla por viento y fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria. Además, desde mañana habrá alerta amarilla por altas temperaturas en Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) declara nivel amarillo por Vientos desde las 18:00 horas de este domingo hasta este martes 16 de septiembre a las 00:00 horas.

Canarias en alerta amarilla por fenómenos adversos. Dos aerogeneradores, a 6 de junio de 2023, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). Europa Press / Europa Press (ARCHIVO). 06/6/2023
Canarias en alerta amarilla por fenómenos adversos. Dos aerogeneradores, a 6 de junio de 2023, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). Europa Press / Europa Press (ARCHIVO). 06/6/2023

Se espera viento de componente este, que afectará principalmente a la zona de El Paso en La Palma; zonas altas, vertientes sureste y oeste en La Gomera y El Hierro; vertiente sureste en Tenerife.

Alerta amarilla por altas temperaturas en Gran Canaria

Por otro lado, la AEMET también declara la alerta amarilla por temperaturas máximas en Gran Canaria desde este lunes 15 a las 11:00 horas. Esta alerta afectará sobre todo a la cuenca de Tejeda y medianías orientadas al sur y oeste.

Alerta amarilla por fenómenos costeros

Finalmente, se declara también la alerta amarilla por fenómenos costeros desde este domingo a las 18:00 horas.

Esta alerta afectará a las islas de Gran Canaria (Este, sur y oeste); La Palma (Oeste); La Gomera; El Hierro; Tenerife (Este, sur y oeste).

Se prevé viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el sureste y oeste de Gran Canaria, canal Anaga-Agaete, sureste de Tenerife, noroeste de La Gomera, norte de El Hierro y extremo sur de
La Palma.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Madrid blindada ante las protestas propalestinas en la etapa final de La Vuelta ciclista

El turno de oficio pierde en cinco años un 12% de letrados

Herido tras ser agredido con arma blanca en una vía pública de Los Llanos de Aridane

En directo | La Laguna acoge este domingo la procesión nocturna y los fuegos en honor al Santísimo Cristo

En estado crítico tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en una guagua en Tenerife

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025