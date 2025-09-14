La AEMET declara alerta amarilla por viento y fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria. Además, desde mañana habrá alerta amarilla por altas temperaturas en Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) declara nivel amarillo por Vientos desde las 18:00 horas de este domingo hasta este martes 16 de septiembre a las 00:00 horas.

Canarias en alerta amarilla por fenómenos adversos. Dos aerogeneradores, a 6 de junio de 2023, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). Europa Press / Europa Press (ARCHIVO). 06/6/2023

Se espera viento de componente este, que afectará principalmente a la zona de El Paso en La Palma; zonas altas, vertientes sureste y oeste en La Gomera y El Hierro; vertiente sureste en Tenerife.

Alerta amarilla por altas temperaturas en Gran Canaria

Por otro lado, la AEMET también declara la alerta amarilla por temperaturas máximas en Gran Canaria desde este lunes 15 a las 11:00 horas. Esta alerta afectará sobre todo a la cuenca de Tejeda y medianías orientadas al sur y oeste.

Alerta amarilla por fenómenos costeros

Finalmente, se declara también la alerta amarilla por fenómenos costeros desde este domingo a las 18:00 horas.

Esta alerta afectará a las islas de Gran Canaria (Este, sur y oeste); La Palma (Oeste); La Gomera; El Hierro; Tenerife (Este, sur y oeste).

Se prevé viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el sureste y oeste de Gran Canaria, canal Anaga-Agaete, sureste de Tenerife, noroeste de La Gomera, norte de El Hierro y extremo sur de

La Palma.