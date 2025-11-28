Canarias pide a Europa que aplique el «principio de solidaridad» en la gestión migratoria

El Gobierno de Canarias reclama en Bruselas una mayor contribución de la Unión Europea en la gestión migratoria para que no afrontarlo en solitario

El viceconsejero de Presidencia, Octavio Caraballo, ha participado en Bruselas en el Foro Europeo de Migraciones. Gobcan

El viceconsejero de Presidencia, Octavio Caraballo, ha reclamado mayor solidaridad de Europa en la gestión del fenómeno migratorio. Durante la participación en el Foro Europeo de Migraciones en Bruselas ha denunciado la falta de respuestas de los países de la Unión Europea.

Caraballo ha pedido que se evite la imposición de narrativas xenófobas y mayor poyo para que «el archipiélago afronte en solitario el drama migratorio”.

En este sentido, ha instado a las instituciones comunitarias a que valoren el potencial que aporta la migración que llega a su territorio para hacer frente al envejecimiento poblacional.

Por otro lado, ha hecho un llamamiento a evitar la visión “mercantilista” de los migrantes para que “los empresarios no piensen en ellos solo como personas que vienen a ocupar los puestos que tienen vacantes”.

Proyectos de acogida

El viceconsejero ha subrayado la necesidad de mayor apoyo europeo para atender a las personas que llegan hasta las costas de las islas. Una petición que ha realizado, ha insistido Caraballo, y de la que no ha obtenido resultados positivos.

También, en este asunto se evidencia un ejercicio de “hipocresía” porque tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tanto los países europeos como las autonomías españolas se mostraron dispuestas a acoger refugiados. Ha asegurado, a Canarias “la dejaron sola, nadie la apoyó” en la acogida a personas que llegan de África”, lo que, opina, tiene como trasfondo un prejuicio racial.

Más de 400 personas se han incorporado al mercado laboral en Canarias mediante el programa Urdimbre. Está dirigido sobre todo a jóvenes extutelados que necesitan un trabajo de manera inmediata porque “sus tiempos no son los nuestros”. Precisó el viceconsejero que estos chicos y chicas “realizan un tremendo esfuerzo para formarse y conseguir ese empleo, dignificarse en la sociedad y dar una respuesta a su familia en su país de origen”.

Destacó además la tarea que realiza el Gobierno de Canarias dando formación en países de origen y desincentivando de ese modo la migración a través de Tierra Firme. Este proyecto ya funciona en Mauritania, Gambia o Senegal y próximamente se unirá Marruecos, según anunció.

El Foro Europeo de las Migraciones ha estado organizado por el Comité Económico y Social Europeo.