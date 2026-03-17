El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, rechaza el modelo de «café para todos» y reclama soluciones específicas ante la alta dependencia del transporte y el combustible en las islas

Declaraciones: Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha rechazado este martes que el Gobierno central utilice el «café para todos» en las medidas contra los efectos de la guerra en Oriente Medio. El Ejecutivo estatal pretende aprobar este paquete el próximo viernes, pero el archipiélago solicita acciones específicas que reconozcan su realidad geográfica.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cabello ha subrayado que las necesidades de las islas no guardan similitud con las del resto del Estado. El portavoz ha recordado que el 92 % de las mercancías entran a la comunidad a través de medios de transporte, lo que genera una vulnerabilidad extrema. «Nuestra dependencia del combustible es muy alta», ha señalado de forma literal.

Reunión del Consejo de Gobierno | Gobierno de Canarias

La importancia de la excepcionalidad canaria

El portavoz confía en que la presencia de Ángel Víctor Torres en el Consejo de Ministros facilite la aprobación de «medidas adecuadas y suficientes». Estos mecanismos deberán coordinarse posteriormente con las propuestas autonómicas, especialmente después de que el Ejecutivo central descartara la convocatoria de una Conferencia de Presidentes.

Como ejemplo de esta necesaria «excepcionalidad», Cabello ha propuesto que las medidas presupuestarias que se adopten no computen a efectos de la regla de gasto. El portavoz reconoce la dificultad técnica de este escenario, ya que resulta complejo calibrar si las acciones deben cubrir un periodo de dos meses o de un año completo.

Recursos propios y fiscalidad diferenciada

El portavoz ha dejado clara la postura de la administración regional ante posibles escenarios de ayuda. «El Gobierno está dispuesto a movilizar recursos pero necesita tranquilidad y colaboración del Estado», ha indicado. En este sentido, ha advertido que Canarias no optaría por bonificar el consumo de combustible de la misma forma que durante la invasión de Ucrania.

Esta negativa responde a que la carga de impuestos autonómicos apenas alcanza el 1 %. Además, el portavoz ha aclarado que el sistema actual de las ‘islas verdes’, diseñado para equilibrar precios con las islas capitalinas, carece de la estructura necesaria para soportar las actuales tensiones del mercado internacional.

Hoja de ruta frente al sobrecoste

Para evaluar la respuesta propia del Ejecutivo, el presidente regional, Fernando Clavijo, ha convocado este jueves a los grupos parlamentarios y al Consejo Asesor. El objetivo de esta cita consiste en recabar propuestas directas de los principales agentes económicos, sociales y políticos del archipiélago.

Cabello reconoce que la administración regional «no se puede quedar parada» y debe monitorizar la situación con rigor. El Ejecutivo canario busca «medidas efectivas» para frenar el encarecimiento de productos y servicios, centrando sus esfuerzos en los colectivos vulnerables, el transporte y los productos de primera necesidad.

Finalmente, el portavoz ha insistido en que las áreas de Hacienda y Economía ya trabajan de forma conjunta. «Es fundamental tener claras las medidas», ha afirmado, recalcando que el equipo técnico debe medir con precisión el impacto presupuestario de cada decisión antes de su ejecución.

Cogestión de los aeropuertos

El portavoz del Gobierno de Canarias ha afirmado además que confía en «acelerar» la cogestión de los aeropuertos de las islas, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía, una vez el Estado ya ha alcanzado un acuerdo con Euskadi.

Declaraciones: Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias

Cabello ha adelantado que el próximo 10 de abril se celebrará en el archipiélago una Comisión Bilateral para abordar el traspaso y que se haga «lo antes posible» ya que no es «lógico» seguir dilatando este proceso cuando hay un «acuerdo cerrado» con Euskadi.

Ha apuntado que si hay un territorio donde es «muy importante» la cogestión, ese es Canarias, para poder participar en la toma de decisiones sobre tasas, planes estratégicos de inversiones en los aeropuertos o decisiones operativas como horarios de cierre y apertura.

Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Imagen Presidencia del Gobierno

«Nuestras expectativas son las de negociar y nuestra línea roja, participar de las decisiones que se tomen en Aena con respecto a los aeropuertos canarios», ha subrayado.

Cabello ha comentado también que están pendientes de que el Ministerio de Hacienda de luz verde a otra de sus reclamaciones y convoque otra Comisión Bilateral para evaluar el traspaso de la gestión fiscal del REF.