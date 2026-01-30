Los municipios canarios Betancuria, Tejeda, Agulo, Teguise y Garachico se encuentran integrados en este red

Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, firmó este viernes un convenio de colaboración, el primero de España, con los cinco municipios canarios integrados en la red de Pueblos más Bonitos de España: Betancuria, Tejeda, Agulo, Teguise y Garachico.

Canarias firma el primer convenio del país por sus Pueblos Más Bonitos/ Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

El acto tuvo lugar en la Casa del Zapatero, en la Villa de Betancuria, en Fuerteventura, uno de los municipios firmantes, y al mismo asistieron los respectivos alcaldes de los municipios integrantes, según informó el Gobierno canario en un comunicado.

Una cooperación de cuatro años

Estas cinco localidades forman parte de la red nacional de los Pueblos Más Bonitos de España, una asociación conformada por 122 municipios que trabaja por la conservación, difusión y promoción del valioso patrimonio rural, cultural y natural de estos destinos.

Según el comunicado, este convenio establece un marco de cooperación entre la consejería y los municipios con el objetivo de impulsar actuaciones en materia de infraestructuras turísticas de estas localidades integradas en la red de Pueblos más Bonitos de España.

«Estos pueblos tienen un sentimiento profundamente canario, una tradición, cultura y patrimonio que debemos preservar», aseguró Jessica de León, e hizo hincapié en un reciente estudio de su Consejería para fomentar el turismo rural.

«Vamos a promocionar más la ruralidad lo que dará apoyo además a pequeños y medianos empresarios que desarrollan su actividad en medianías», añadió la consejera.

Por otro lado, la financiación de las actuaciones no se recoge en este convenio marco, sino que se articulará posteriormente definiendo las cuantías, las obligaciones económicas y las condiciones de ejecución de cada proyecto concreto.

Además, se creará una Comisión de Seguimiento paritaria encargada de la supervisión, evaluación y control del convenio, así como de la elaboración de memorias anuales de seguimiento. El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga.