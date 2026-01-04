Se desactiva la alerta por vientos en las zonas altas y cumbres de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, y la prealerta en el resto de Canarias

Canarias levanta la alerta por vientos tras días de inestabilidad. EFE

La Dirección General de Emergencias ha dado por finalizada la situación de alerta y prealerta por vientos en Canarias desde las 12:00 de este domingo.

En concreto, se ha desactivado la alerta en las zonas altas y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, así como la prealerta en el resto del archipiélago.

Plan de Emergencias Insular de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, por su parte, ha dado por concluido el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) tras varios días de condiciones meteorológicas adversas que afectaron a la región, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Con la normalización del tiempo, se espera que la vida cotidiana en las islas recupere la normalidad tras el episodio de fuertes rachas de viento que mantuvo en alerta a la población.