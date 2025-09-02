Más del 4 % de las viviendas en Canarias son turísticas, con los municipios de Yaiza y La Oliva a la cabeza a nivel nacional

Canarias lidera el crecimiento de viviendas vacacionales en España

Canarias se sitúa a la cabeza de España en número de viviendas vacacionales, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El archipiélago cuenta con más de un 4 % de sus inmuebles censados destinados al alquiler turístico, una cifra muy superior a la media nacional.

Solo Baleares se acerca a Canarias en términos de tasa de alquiler vacacional, pero el Archipiélago destaca no solo a nivel regional, sino también por municipios. Yaiza, en Lanzarote, y La Oliva, en Fuerteventura, superan el 23 % de viviendas vacacionales sobre el total de inmuebles, convirtiéndose en los municipios con mayor concentración de este tipo de alojamiento en todo el país.

El aumento de viviendas turísticas en Canarias refleja la fuerte demanda del sector. Por el contrario, plantea desafíos sobre la gestión y acceso a la vivienda para residentes, especialmente en zonas de alta presión turística.