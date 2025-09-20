El archipiélago busca consolidarse como referente internacional en innovación, talento y cooperación

Una delegación de Proexca, encabezada por David Pérez-Dionis y con la participación del Parque Científico Tecnológico de Fuerteventura, presentó en Marruecos la Estrategia Aeroespacial Canaria.

Canarias lleva su Estrategia Aeroespacial a Marruecos | Gobierno de Canarias

La estrategia pretende impulsar la industria aeroespacial en Canarias, atraer talento y diversificar la economía. El objetivo final es situar al archipiélago como referente estratégico global en el sector.

Durante los días 17 y 18 de septiembre, la delegación mantuvo reuniones con responsables del Consejo Económico Marruecos-España (CEMAES), la Agrupación de Industrias Marroquíes Aeronáuticas y Espaciales y el Instituto de Oficios Aeronáuticos.

Ventajas del archipiélago

David Pérez-Dionis destacó la posición geoestratégica, el clima estable y el papel de universidades y centros tecnológicos como factores diferenciales de Canarias. También remarcó el valor del Régimen Económico y Fiscal único.

En paralelo, Eduardo Pereira presentó el Programa Canarias Geo Innovation, que impulsa proyectos en el Stratoport de Fuerteventura. Entre ellos destacan soluciones para incendios, seguridad, logística y planificación.

Un ecosistema en expansión

Los responsables de Proexca subrayaron que los incentivos económicos y fiscales convierten a las islas en un polo atractivo para la inversión aeroespacial. Resaltaron también las nuevas infraestructuras tecnológicas promovidas por el Gobierno de Canarias.

Además, la posición del archipiélago como frontera sur de la UE abre la puerta a proyectos de cooperación con países vecinos, con soluciones conjuntas a retos comunes.

Cooperación y futuro compartido

Las reuniones abordaron temas como retos migratorios, intercambios comerciales y formación técnica especializada. Ambas delegaciones coincidieron en que esta formación resulta clave para generar empleo de calidad y atraer talento.

El encuentro concluyó con el compromiso de abrir líneas de trabajo conjunto a corto plazo, consolidando así un espacio de cooperación entre Canarias y Marruecos en el sector aeroespacial.