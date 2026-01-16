Una realidad que se repite en Canarias desde hace una década y que demuestra la necesidad de reforzar la prevención frente a los ahogamientos

Canarias se situó en 2025 como la única comunidad autónoma donde las muertes por ahogamiento superaron a las registradas por accidentes de tráfico.

Según datos de la plataforma «Canarias, 1.500 Km de Costa», 69 personas perdieron la vida en el medio acuático, un 30 % más que las que fallecieron en accidentes viales. Una realidad que se repite desde hace una década y que demuestra la necesidad de reforzar la prevención y la concienciación sobre los riesgos del mar.

Canarias y Baleares

Canarias y Baleares son las comunidades autónomas de España donde las muertes por ahogamiento superan a las que se produjeron por accidentes de tráfico. En concreto, durante el pasado año 2025. En el caso del archipiélago canario, los fallecidos en el agua, un total de 69, superaron en un 30% a las víctimas en carretera (53).

Accidentes de tráfico

En una nota de prensa, la Asociación ‘Canarias 1.500 km de Costa’ ha precisado, la reducción del 51% en la diferencia de óbitos ahogamientos. Así como de tráfico registrada en Canarias durante el pasado 2025 (16) frente a los de 2024 (33). Cabe destacar, que ello se debe a un un aumento del 36% en los accidentes de tráfico en el Archipiélago.