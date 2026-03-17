Canarias crea un portal web para aunar datos e información del deporte regional

El portal, Ocafyd, aglutinará los datos y la información de los deportistas, clubes, federaciones y administraciones públicas relacionadas con el deporte en Canarias

La viceconsejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha presentado este martes el Observatorio Canario de la Actividad Física y el Deporte (Ocafyd), un portal web que pretende aglutinar los datos y la información de deportistas, clubes, federaciones y administraciones públicas a través de “una herramienta útil, abierta y dinámica”.

Observatorio Canario de la Actividad Física y el Deporte (Ocafyd)

La herramienta está impulsada por la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte (Acagede). Nace con la idea de cumplir un compromiso de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias. Así, quiere unir «datos deslavazados e intuiciones» a través de la «luz y el rigor» de un observatorio que cuenta con más de 145 mil datos. Lo ha aseverado en su presentación el viceconsejero de la Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso.

La nueva página deportiva estará «al servicio de todo el ecosistema deportivo canario» y tratará de seguir «permanentemente viva» con la actualización de unos datos que esperan que alcancen los 150 mil en un mes y los 300 mil dentro de un año.

Una herramienta para crecer y mejorar

«Al deporte canario siempre le ha sobrado talento, esfuerzo y pasión, pero quizá nos faltaba mirarnos a nosotros mismos y saber exactamente hasta dónde llegábamos. No hay ningún observatorio actualmente en España que tenga un bot conversacional específico al que poder dirigirnos y que se nutre de la base de datos propia y no de la red», ha enfatizado Sabroso.

La presidenta de Acagede, Noemí Rodríguez, ha remarcado que el Observatorio Canario de la Actividad Física y el Deporte (Ocafyd) no es solo un repositorio de datos, sino «una herramienta de conocimiento para el deporte canario» que permitirá orientar las decisiones públicas y privadas «hacia aquello que realmente es importante«, como pueden ser «más actividad física deportiva, mejores servicios deportivos y una planificación más eficiente de los recursos».

La máxima responsable de la asociación ha admitido que esta responsabilidad «supone un reconocimiento al conocimiento técnico en la toma de decisiones públicas», por lo que ha celebrado que las políticas deportivas sean cada vez «más eficaces, transparentes y orientadas a resultados» para disponer de información e indicadores viables que permitan «comprender mejor la calidad del deporte en nuestro territorio».

Por su parte, el desarrollador del portal de internet, David Macías, ha explicado que llevan casi cuatro años empujando para utilizar la inteligencia artificial de manera «responsable y ética» a la hora de crear una herramienta que abre la posibilidad de «acceder a datos en dos clics y aunar los datos de clubes, consejerías y federaciones en una misma web».