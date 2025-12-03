Esta cifra supone un incremento del 3,7 % sobre el mismo periodo del año anterior

Canarias recibió hasta octubre 12,8 millones de turistas extranjeros, un 3,7 por ciento más que los contabilizados en el mismo período de 2024, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Canarias recibió 12,8 millones de turistas extranjeros hasta octubre./ Archivo RTVC

Sólo en este mes de 2025, el archipiélago recibió 1,4 millones de visitantes foráneos, lo que representó un aumento mensual del 0,77 %.

Incremento en el dato nacional

España recibió entre enero y octubre 85,7 millones de turistas internacionales, un 3,5 % más que en el mismo período del año anterior, que gastaron 118.612 millones de euros (un aumento del 7,4 %), en ambos casos cifras que constituyen récords históricos.

Según las estadísticas de entrada de turistas internacionales (Frontur) y de gasto asociado (Egatur), publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se mantiene la tendencia de crecimiento tanto en las llegadas de viajeros desde el exterior como en el gasto, que aumenta por encima del ritmo de las entradas.

Finalmente, en octubre entraron en España 9,2 millones de turistas, un 3,2 % más que en ese mes del año anterior, con un gasto asociado de 12.785 millones de euros, un 7 % más.