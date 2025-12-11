El premio otorgado por Guinness World Records lo recibió el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)

La planta experimental DESALRO 2.0, del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), recibió este jueves el título a la desaladora de menor consumo energético del planeta, con un valor certificado de 1,794 kWh por metro cúbico, otorgado por Guinness World Records.

El acto oficial de entrega se celebró en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, localidad de Gran Canaria, y el título sitúa a Canarias a la vanguardia de la innovación hídrica internacional. La representante de Guinness World Records, Anouk de Timary, fue la encargada de hacer entrega de la acreditación.

Trayectoria histórica

El desarrollo de DESALRO 2.0 se enmarca en una trayectoria histórica que convierte a Canarias en referencia indiscutible del sector. En 2025 se cumplen 60 años desde que la isla de Lanzarote inaugurara en Arrecife la primera planta desaladora de España y de Europa.

La planta DESALRO 2.0 opera a escala industrial, con una capacidad de 2.500 m³ diarios, y forma parte de la plataforma DESAL+ LIVING LAB, que el ITC ha consolidado como espacio de referencia internacional para la experimentación, la transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada en tecnologías del agua.

“Se han fabricado 8 plantas desaladoras, estas plantas desaladoras se han adaptado para el riego agrícola, buscando apoyar el campo canario y el sector primario en esa emergencia hídrica«, aseguró Guayarmina Peña, consejera delegada ejecutiva del Instituto Tecnológico de Canarias.

Canarias consigue el récord a la planta desaladora de menor consumo energético. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

“Reducir los costes de explotación de estas tecnologías permite que una cantidad de dinero que antes se iba en consumo de energía, ahora se pueda destinar a otros usos”, afirmó Baltasar Peñate Suárez, jefe del departamento de aguas del ITC.

El reconocimiento de Guinness World Records se suma a otros galardones obtenidos por esta solución tecnológica, entre ellos el Premio Europa Se Siente 2024 al mejor proyecto nacional ejecutado con fondos europeos en la categoría Agua y la Mención de Honor a la Innovación en los AEDyR Awards 2025.