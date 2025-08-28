Sanidad llama a la solidaridad ciudadana y recuerda que con una sola donación se pueden salvar hasta tres vidas

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del SCS despliega esta semana sus equipos móviles en varias islas. El objetivo es incentivar la donación de sangre entre residentes y visitantes.

Imagen de archivo | Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias

Los profesionales insisten en la importancia de donar de forma regular para mantener reservas óptimas y garantizar el suministro a los hospitales del archipiélago.

Campañas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura

Este jueves 25 y el viernes 29 de agosto habrá una unidad en el Centro Comercial El Mirador de Telde, local B31, de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:45 horas.

En Las Palmas de Gran Canaria, otro equipo atenderá en la calle Triana, junto a Guirlache, el jueves y viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:45 a 21:00 horas.

También se habilitará una unidad en el Centro Comercial Alisios, el jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas. La próxima semana funcionará de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.

En Tenerife, se podrá donar en el Multicentro Comercial El Trompo de La Orotava, con horario de jueves y viernes de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

El viernes 29 habrá jornada especial en la plaza de la Catedral de La Laguna, entre 10:00 y 13:45 y de 17:00 a 20:15 horas.

En Fuerteventura, la campaña se instalará en el Centro Comercial Las Rotondas de Puerto del Rosario, local 22, jueves y viernes de 10:00 a 14:00 horas. Continuará hasta el 12 de septiembre con horarios de tarde y mañana según el día.

Un gesto que salva vidas

Sanidad recuerda que una sola donación puede salvar hasta tres vidas. Además, insiste en que durante el verano es vital mantener la solidaridad para asegurar las necesidades hospitalarias.

Los especialistas recomiendan planificar la donación y acudir a los puntos móviles o fijos disponibles en todas las islas.

Puntos fijos de donación

En Las Palmas de Gran Canaria se puede donar en la sede provincial de Hemodonación, en la calle Alfonso XIII, número 4, de 9:15 a 20:00 horas.

Existen además puntos permanentes en el Hospital Materno-Infantil, el Doctor Negrín y el Insular de Gran Canaria, con horarios amplios de lunes a viernes.

En Tenerife, se puede acudir al punto fijo de Santa Cruz, en la calle Méndez Núñez, o al del Centro de Salud de San Isidro.

También están disponibles espacios en los hospitales de la Red Transfusional Canaria: el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, además de centros concertados como Hospiten Bellevue.

En Fuerteventura, el Hospital General mantiene su punto de donación abierto de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas, con cita previa.

Requisitos básicos para donar

Para donar es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud y no estar embarazada.

La línea gratuita 900 234 061 atiende cualquier consulta de los donantes y ofrece información sobre horarios y ubicaciones.