El acuerdo contra el dopaje impulsa la formación, la concienciación y la protección de la salud en el deporte vernáculo

Canarias refuerza su lucha contra el dopaje con un convenio entre la Federación de Lucha Canaria y la CELAD / Gobierno de Canarias

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, presidió este viernes el acto de firma del convenio de colaboración entre la Federación de Lucha Canaria y la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), un acuerdo que consolida el compromiso del Ejecutivo autonómico con la prevención del dopaje y la promoción de un deporte limpio, saludable y basado en valores.

El convenio fue suscrito por el director de la CELAD, Carlos Peralta, en una visita inédita del mandatario a Canarias, demostrando el compromiso del organismo nacional con la lucha canaria; y por el presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero, en un acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria que también contó con la participación del presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias, Antonio Ramos Gordillo; de la jefa del departamento de Políticas de Prevención del Dopaje de la CELAD, Carolina García; y la presencia del viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, y de la directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández, además de otros representantes del ente federativo.

Canarias apuesta por la prevención antidopaje

Este acuerdo se enmarca en la estrategia que viene desarrollando el Gobierno de Canarias para reforzar las políticas de formación, concienciación y prevención en materia antidopaje, en coordinación con los organismos estatales competentes, y da continuidad al trabajo impulsado desde la Consejería para garantizar un entorno deportivo seguro, equitativo y respetuoso con la normativa vigente.

Durante su intervención, el consejero Poli Suárez señaló que este convenio “supone un paso más en la defensa, el desarrollo y la promoción de nuestros deportes autóctonos, que forman parte de la identidad y la cultura de Canarias”. En este sentido, subrayó que “no hay mejor manera de fortalecer la lucha canaria que garantizando un entorno deportivo que proteja la salud de nuestros deportistas y, al mismo tiempo, sea limpio y basado en valores”, y destacó que esta línea de trabajo es “una de las apuestas claras de la Consejería en materia deportiva”.

Asimismo, el consejero de Deportes recordó que su departamento “viene avanzando desde hace tiempo en el refuerzo de las políticas de formación e integridad en el deporte, con iniciativas como la reactivación y fortalecimiento de la Comisión Antidopaje de Canarias, siempre desde una perspectiva educativa y poniendo a los deportistas y a la competición en el centro de nuestros esfuerzos”.

Trabajo conjunto contra el dopaje

Por su parte, el director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, Carlos Peralta, explicó que el objetivo del convenio es “generar una mayor concienciación en torno al deporte limpio en la lucha canaria”, así como “prevenir cualquier actuación que pueda resultar problemática”. En este sentido, subrayó que la CELAD “va a estar cerca tanto del Gobierno de Canarias como de la Federación de Lucha Canaria”, no solo en la realización de controles, sino también en el impulso de nuevas acciones preventivas y divulgativas, con el propósito de que el deporte “sea fiable y genere confianza en la sociedad”

El presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero, celebró que “el convenio será una aportación importante para nuestro deporte para garantizar la celebración de competiciones justas, seguras y alineadas con la normativa nacional e internacional”. Añadió que “los controles estarán dirigidos por el experto en la lucha contra el dopaje en Canarias, Antonio Ramos Gordillo, que ya ha realizado sesiones formativas conjuntamente con la federación, con la presencia de luchadores, entrenadores, árbitros y representantes federativos”.

En la misma línea, el presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias, Antonio Ramos Gordillo, señaló que “el deseo de cualquier sociedad es que el juego limpio prevalezca por encima de cualquier cuestión, especialmente para salvaguardar la salud de nuestros deportistas”. Por ello, explicó que “la firma de este convenio nos lleva a entender que es necesario educar a nuestra población deportiva, en que el triunfo de cualquier deportista se produce por el trabajo que realiza y no por el uso de sustancias prohibidas, que provocan un deporte fraudulento y que atentan seriamente contra su salud”.

Formación para un deporte limpio

El convenio avanza en la prevención del dopaje en la lucha canaria mediante el desarrollo de programas de formación, información y divulgación dirigidos a luchadores y luchadoras, entrenadores, personal sanitario y personal de apoyo, abarcando todas las categorías de la modalidad deportiva autóctona por excelencia. En este sentido, la educación se sitúa como eje fundamental de las actuaciones, con el objetivo de fomentar una práctica deportiva responsable y proteger la salud de quienes la practican.

En virtud del acuerdo, la CELAD impartirá distintos contenidos formativos relacionados con la normativa antidopaje, los derechos y responsabilidades de las personas deportistas, el listado de sustancias y métodos prohibidos, los procedimientos de control, el uso adecuado de medicamentos y suplementos, así como las autorizaciones de uso terapéutico y otros aspectos clave para la prevención de conductas de riesgo. Por su parte, la Federación de Lucha Canaria facilitará la organización de estas acciones, la convocatoria de los participantes y los espacios necesarios para su desarrollo, tanto en concentraciones como en competiciones oficiales.

El convenio contempla asimismo la realización de iniciativas divulgativas en el marco de los eventos y competiciones más relevantes del calendario oficial, así como la difusión de mensajes y materiales orientados a promover los valores del juego limpio, la integridad y el respeto a las normas. Para garantizar la correcta ejecución del acuerdo, se constituirá una comisión mixta de seguimiento encargada de coordinar y evaluar las actuaciones previstas.

Apuesta por la salud y la integridad deportiva

La iniciativa formalizada este viernes da continuidad al trabajo de coordinación institucional desarrollado en los últimos meses entre el Gobierno de Canarias y la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, y tiene como antecedente la reunión mantenida el pasado mes de octubre en Madrid entre representantes de la Consejería y la CELAD, en la que se abordaron las líneas de colaboración en materia de formación, prevención y protección de la salud en el ámbito deportivo. Aquel encuentro permitió reforzar los canales de cooperación y sentar las bases del acuerdo ahora suscrito, en el marco del proceso de fortalecimiento de las políticas autonómicas en materia antidopaje.

Con este convenio, la Consejería de Deportes reafirma su apuesta por un modelo deportivo centrado en la salud y la integridad, consolidando un marco de colaboración institucional que sitúa la prevención y el juego limpio como pilares sobre los que se sustenta el ecosistema deportivo del archipiélago.

Esta línea de trabajo refuerza el compromiso de la Consejería con un deporte que protege a las personas deportistas, respeta la esencia de las disciplinas y modalidades tradicionales, al tiempo que contribuye a su desarrollo, desde la base hasta los niveles más avanzados de la competición, en coordinación con las entidades deportivas y las administraciones competentes.