Empresas del sector salud impulsan nuevas alianzas en Mauritania

Proexca, junto a la Cámara de Comercio de España en Senegal (CAMES), ha coordinado la presencia de una delegación canaria en MEDEX Nouakchott, en Mauritania, donde ha participado una representación destacada de empresas del sector salud. El objetivo era fortalecer relaciones institucionales y empresariales y crear oportunidades de cooperación en el ámbito sanitario.

Empresas canarias presentes en MEDEX 2025

Este año han acudido siete entidades: Dulas, Melcan, Ejove, Hospitales Universitarios San Roque, Dimefarma, Diagnóstica Europa y Miranza. Cada una mostró una oferta especializada que cubre servicios hospitalarios, equipamiento médico, diagnóstico, distribución farmacéutica e innovación en salud.

La presencia conjunta evidenció la madurez y capacidad del ecosistema sanitario canario, que opera con soluciones diversas y orientadas al desarrollo regional.

Proexca y el CAMES acompañaron a las empresas durante todo el evento. Ambas entidades facilitaron reuniones institucionales, encuentros B2B y visitas técnicas, además del seguimiento posterior para consolidar contactos clave.

Un mercado en plena expansión

MEDEX se consolidó como una plataforma estratégica. Este encuentro reunió a más de 100 expositores, atrajo 5.000 visitantes de 30 países, organizó 200 reuniones B2B, exhibió 40 especialidades médicas y ofreció 20 demostraciones en directo.

El evento abrió puertas a un mercado estimado en 600 millones de personas, una cifra que refuerza el atractivo africano para las empresas canarias comprometidas con la expansión internacional.