Canarias creó 440 nuevas sociedades, 112 más que el año pasado, superando ampliamente la media nacional del 9 % de crecimiento empresarial, según datos publicados por el INE

Canarias registra un fuerte repunte empresarial en octubre con un crecimiento del 23,9 %, el segundo mayor del país. RTVC



El número de empresas creadas en Canarias durante el mes de octubre aumentó un 23,9 % respecto al mismo periodo de 2024, lo que convierte al archipiélago en la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento empresarial de toda España. Así lo reflejan los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, en octubre se constituyeron 440 nuevas sociedades mercantiles en las islas, frente a las 328 registradas un año antes, según la última Estadística de Sociedades Mercantiles.

El informe detalla además que el capital suscrito por estas nuevas empresas ascendió a 10,19 millones de euros, cantidad que fue desembolsada en su totalidad.

Cifras nacionales

A nivel nacional, la creación de empresas creció en 13 comunidades autónomas y descendió en las cuatro restantes. Baleares lideró el incremento con un 29,1 %, seguida de Canarias (23,9 %) y el País Vasco (19,3 %).

En el lado contrario, los mayores descensos se registraron en Navarra (-41,8 %), Extremadura (-9 %) y Aragón (-6,2 %).

Este repunte sitúa a Canarias como uno de los territorios más dinámicos en cuanto a actividad emprendedora durante el mes analizado, superando ampliamente la media nacional del 9 %.