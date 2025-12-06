Los terremotos en Canarias fueron registrados a diferentes horas de la madrugada de este sábado

Imagen archivo RTVC.

Canarias ha registrado en las últimas horas tres terremotos de baja magnitud, 1.6, 1.5, 1.9 mbLg, respectivamente, entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional en el registro que mantiene de los últimos diez días.

Cabe destacar que los terremotos se registraron a diferentes horas de la madrugada de este sábado. En concreto, entre las 00.48 horas, 02.18 y 03.49 horas, entre los 7 y 9 kilómetros de profundidad.

Baja magnitud

En los últimos 10 días, según este registro, se detectaron casi 40 terremotos de baja magnitud en distintos puntos del Canarias, no superiores a los 2,4 mbLg.

En una entrevista concedida a Europa Press, en septiembre de 2025, Ithaiza Domínguez recalcaba en la «variedad y precisión» de los sistemas de vigilancia en las islas. Además, añadió que actualmente cuentan con una «sensibilidad muy alta y de capacidad«.

Pequeños terremotos

También afirmó que, en ocasiones se comunican a la población pequeños terremotos que se han dado a lugar y, en principio, entran dentro de «lo esperable» en un sistema volcánico.