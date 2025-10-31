Canarias, única comunidad presente en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Naciones Unidas

El Gobierno de Canarias participa en la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social convocada por Naciones Unidas del 4 al 6 de noviembre en Doha (Catar)

Canarias será la única Comunidad Autónoma presente en la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (WSSD2) convocada por Naciones Unidas del 4 al 6 de noviembre en Doha (Catar). Esto permitirá reflexionar y aportar la experiencia canaria sobre el desarrollo social, la inclusión, el trabajo y el futuro de nuestras sociedades al encuentro global.

Delegación canaria

La delegación canaria estará encabezada por el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo y el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil. También por el director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Luis Padilla. Asisten al evento organizado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) bajo el título ‘Voces desde Doha: Avanzando en el Pacto Social Local y dando forma al futuro del multilateralismo local’.

El encuentro en Doha reunirá a representantes de gobiernos locales y regionales de todo el mundo. Tiene como objetivo consolidar el Pacto Social Local como parte esencial del nuevo acuerdo social global y proyectar la voz de las regiones. El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, destaca que la participación de Canarias en esta cumbre mundial “es una oportunidad para compartir y cerrar alianzas con otros territorios insulares para adaptar el pacto social a las vulnerabilidades compartidas en materias como el cambio climático o las migraciones”.

Canarias, punto estratégico

Caraballo señala que Canarias debe ser contemplada “como un territorio estratégico para la sostenibilidad social y ecológica”. Por eso, la presencia en la cumbre permitirá “enfatizar la importancia del enfoque territorial en las transiciones globales de carácter social, digital y energético”.

Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, apunta que las Islas quieren ser “parte activa de la construcción de un nuevo pacto social basado en el cuidado, la equidad y la justicia intergeneracional”. “Nuestra experiencia en políticas de bienestar y atención a la diversidad nos permiten contribuir de forma destacada en el debate internacional”, resalta Candil.

El Gobierno de Canarias defenderá la representación de los municipios más pequeños de las Canarias como la expresión más pura de la gobernanza de proximidad. Canarias cuenta con una estrategia específica para los 46 municipios de menos de 10.000 habitantes frente al Reto Demográfico en zonas donde se mantiene la vida comunitaria, la identidad cultural y el equilibrio territorial, resistiendo a problemas actuales como la despoblación.

Presentación del proyecto Tierra Firme

La Cumbre Mundial en Catar servirá también para presentar el exitoso proyecto en materia social impulsado por el Gobierno de Canarias en diferentes países de África. Tierra Firme es una iniciativa que trabaja para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas en el mar en busca de una vida mejor y nuevas oportunidades. Un programa que desde su puesta en marcha ya ha dado formación a más de 500 personas en Mauritania, Senegal y Gambia en sectores como la construcción, la hostelería o el sector textil.

La delegación canaria en Doha no solo presentará el proyecto, sino que también propondrá que Tierra Firme se convierta en un proyecto piloto replicable en otras zonas del planeta afectadas por los movimientos migratorios alentados por la pobreza y la falta de oportunidades. El objetivo es que las empresas y los países más desarrollados contribuyan a que los potenciales jóvenes migrantes reciban la formación y las habilidades necesarias para desarrollar su futuro en su propio territorio.

Otro de los asuntos de relevancia que el Gobierno de Canarias abordará en la cita de Doha será la participación en el evento organizado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). En esta mesa de trabajo se conectará la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social con el Congreso Mundial de CGLU que tendrá lugar en Tánger (Marruecos) en 2026. Esto permitirá trazar una hoja de ruta hacia la agenda post 2030, mostrar liderazgos locales innovadores en políticas sociales inclusivas, impulsar un diálogo multiactor y definir una visión para el Multilateralismo Local más allá de 2030 y basado en legitimidad democrática y liderazgo territorial.

Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social

La cumbre que tendrá lugar la próxima semana en la capital catarí reunirá a jefes de Estado y de Gobierno junto a representantes de la sociedad civil, el sector privado, las instituciones académicas y el sistema Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo es abordar las deficiencias y renovar el compromiso con la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción, y la implementación de la Agenda 2030.

Este nuevo espacio nace de la adopción de distintas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, que llega treinta años después de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995 en Copenhague (Dinamarca). La cita permitirá que los líderes mundiales redefinan estrategias de progreso social, fortalezcan alianzas globales y promuevan políticas inclusivas que fomenten la igualdad y las oportunidades.