Las dosis de vacunas administradas desde que arrancó la campaña de vacunación, el pasado 6 de octubre, suponen un incremento del 14 % respecto a la campaña de 2024

La campaña de vacunación contra la gripe alcanza las 152.591 dosis en el primer mes de vacunación, lo que representa un 14,34% más de vacunas que en el mismo periodo del año anterior en Canarias. De los principales grupos poblacionales a los que va dirigida, a los mayores de sesenta o más años se han administrado 99.469 dosis y 1.684 embarazadas y 20.611 personas menores de sesenta años con enfermedades crónicas han recibido ya su dosis de la vacuna contra la gripe.

Canarias administra 152.591 dosis contra la gripe en el primer mes de vacunación. SCS.

La campaña 2025-26 comenzó el 6 de octubre en Canarias con la inmunización con vacunas de personas institucionalizadas en centros residenciales; personas con alto grado de dependencia, que fueron inmunizadas en sus domicilios; profesionales sanitarios; y niños y niñas incluidos en el programa de vacunación escolar frente a la gripe; mientras que la campaña para el resto de grupos diana arrancó el día 16 de octubre en todos los centros de salud y consultorios locales de las ocho islas.

De los principales grupos poblacionales a los que va dirigida esta campaña, al grupo de edad de sesenta o más años se han administrado 99.469 dosis, mientras que un total de 1.684 embarazadas y 20.611 personas menores de sesenta años con enfermedades crónicas han recibido ya su dosis de la vacuna contra la gripe.

Destaca también la vacunación escolar, en la que 7.062 niños y niñas de entre tres y cinco años de Educación Infantil han recibido ya su dosis de la vacuna contra la gripe.

Vacunación de profesionales en contacto con animales

Desde la Dirección General de Salud Pública se pone el énfasis en recomendar la vacunación entre los profesionales que estén en contacto con animales, en especial con aves, como medida de protección adicional ante el riesgo de expansión de la gripe aviar en Canarias, tal y como ha ocurrido en diversas comunidades autónomas.

Además, se recuerda que esta campaña de gripe finalizará oficialmente el 31 de diciembre, aunque podrá extenderse hasta el 31 de marzo según evolución epidemiológica del virus. Resulta fundamental recordar que las personas con indicación no deben esperar para vacunarse, pues lo importante es estar protegidas antes de que empiece a haber casos a nivel comunitario.

Las personas interesadas en recibir estas vacunas contra la gripe en Canarias pueden pedir cita a través del teléfono 012 o de sus números sin tarificación adicional 922 470 012 y 928 301 012.

¿Quién debe vacunarse frente a la gripe?

La vacunación contra la gripe está indicada en embarazadas, mayores de 60 años, personas de 6 años o más con enfermedades crónicas o en centros residenciales, convivientes de personas vulnerables, menores de 6 meses a 6 años, y personal esencial para la comunidad.

Personas mayores de 60 años

Niños/as de entre 6 meses y 6 años

Embarazadas y mujeres en puerperio

Personas con enfermedades crónicas, inmunodepresión o institucionalizadas

Personal sanitario, sociosanitario y de servicios esenciales (policía, bomberos, protección civil)

Cuidadores y convivientes de personas vulnerables (se incluyen convivientes de lactantes menores de 6 meses)

Personal de guarderías y educación infantil

Personas con exposición laboral a animales (veterinarios, ganaderos, etc.)

Personas fumadoras o con otros factores que incrementen su riesgo aunque no padezcan de una enfermedad crónica

Vacunación infantil frente a la gripe

Tras el éxito de la campaña de vacunación escolar frente a la gripe durante la temporada 2024-2025, este año se ha ampliado la población infantil incluida en el programa, incorporando una nueva cohorte (niños y niñas hasta el día antes de cumplir 6 años) y extendiendo la vacunación a los centros educativos concertados.

Esta estrategia sigue la línea de otras comunidades autónomas que han demostrado mejores coberturas y niveles de protección gracias al uso de la vacuna intranasal, indolora y especialmente eficaz en población infantil.

¿Quién debe vacunarse frente a Covid-19?

Personas mayores de 70 años

Personas mayores de 6 meses con inmunosupresión o enfermedades crónicas graves

con inmunosupresión o enfermedades crónicas graves Residentes en centros de mayores, discapacidad o instituciones cerradas

Embarazadas (especialmente en el último trimestre)

(especialmente en el último trimestre) Personal sanitario y cuidadores, como medida de autoprotección

Vacunación para evitar casos graves

Dado que las poblaciones diana de gripe y Covid-19 son distintas (la Covid-19 afecta más gravemente a personas mayores de 70 años y enfermos crónicos de cualquier edad) y que la estacionalidad del virus SARS-CoV-2 es impredecible, el Ministerio de Sanidad ha establecido recomendaciones diferenciadas para ambas vacunas, con el fin de proteger a los grupos más vulnerables y reducir el impacto asistencial. Ambas vacunas pueden administrarse de forma conjunta si están indicadas, respetando un intervalo mínimo de tres meses desde la última dosis o infección confirmada por Covid-19.

Las vacunas son el medio más eficaz para evitar complicaciones en aquellas personas que tienen un perfil más vulnerable y reducen significativamente el riesgo de hospitalización o fallecimiento por gripe o Covid-19.

Por ello, desde la Dirección General de Salud Pública se recuerda que promover la vacunación contribuye también a descongestionar los servicios de urgencias y atención primaria, especialmente en los meses en que se de la mayor incidencia de estas afecciones respiratorias.