Una encuesta revela que más de la mitad de la población canaria tiene una visión negativa del mercado laboral actual

El 53 % de los residentes en Canarias califica de mala o muy mala la situación del empleo en las islas. Los datos del Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) que publica el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), muestran un apoyo masivo del 86 % a la subida del salario mínimo.

Imagen de archivo de una oficina de empleo en Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Ángel Medina G

El pesimismo sobre el trabajo se concentra especialmente en las zonas capitalinas de Tenerife y Gran Canaria. En estas áreas metropolitanas, tres de cinco personas ven con malos ojos el panorama laboral. Por el contrario, Fuerteventura presenta las valoraciones más optimistas con un 27 % de opiniones positivas.

La mayoría de los encuestados vincula el mayor poder adquisitivo con un impulso necesario al consumo de la ciudadanía. No obstante, el 65 % teme que el aumento salarial provoque un encarecimiento paralelo de los productos básicos. Esta dualidad refleja la preocupación por la pérdida de capacidad de compra a pesar de las mejoras nominales.

Respecto a la digitalización, el escepticismo domina a casi la mitad de la población de las islas. Un 46 % no cree que la transformación tecnológica de la economía ayude a crear nuevos puestos de trabajo. Solo una cuarta parte de los residentes confía en que este proceso digital repercuta de forma positiva.

Debate sobre la jornada y la inmigración

La reducción de la jornada laboral cuenta con el visto bueno del 63 % de los canarios consultados. El respaldo es mucho más rotundo entre los asalariados, alcanzando el 70 % de apoyo. En cambio, las personas que trabajan por cuenta propia muestran una mayor resistencia a esta medida legal.

Siete de cada diez residentes asocian trabajar menos horas con una mejor conciliación de la vida personal. Además, el 68 % considera que la reducción de jornada mejorará notablemente la salud mental de los trabajadores. La mayoría descarta que esta medida suponga un aumento inasumible de la carga de trabajo diaria.

Sobre la falta de mano de obra, el 47 % ve en la inmigración una vía para cubrir vacantes. Esta postura a favor del empleo extranjero supera ampliamente al 30 % que rechaza esta posible solución. El debate sobre cómo ocupar los puestos sin cubrir sigue dividiendo a la sociedad canaria actual.

Economía sumergida y emprendimiento

El uso de la economía sumergida recibe un rechazo mayoritario por parte de la población del archipiélago. El 64 % considera inadmisible que no se declaren ingresos, aunque un 12 % lo ve como algo aceptable. Las reformas en el hogar y los cuidados personales lideran este tipo de transacciones opacas.

La confianza en las autoridades tributarias divide a los ciudadanos de las ocho islas casi a partes iguales. Un 39 % mantiene una confianza alta en el organismo frente al 27 % que apenas les otorga credibilidad. La transparencia en el tratamiento de incidencias fiscales sigue siendo un punto crítico para la administración.

Por último, el 53 % de los canarios cree que las islas no ofrecen oportunidades para emprender. Los impuestos y la excesiva burocracia son las principales barreras citadas por los que intentan crear empresas. Este sentimiento de falta de apoyo institucional se dispara hasta el 70 % entre los empleadores.