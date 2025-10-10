Entre las principales razones para usar el coche están la comodidad, la falta de alternativas y la velocidad del traslado

La mayoría de la población en Canarias, concretamente el 69%, utiliza el coche como principal opción para sus desplazamientos habituales, si bien este porcentaje incluye a personas que combinan el uso del vehículo privado con otros modos, como el transporte público, o se desplazan además caminando.

El 69% de los canarios usa el coche en sus desplazamientos habituales.

Entre las principales razones para usar el coche están la comodidad, la falta de alternativas y la velocidad del traslado, según se recoge en el módulo sobre la movilidad en Canarias de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac).

El transporte público (guagua o tranvía) es el segundo modo más utilizado, (38%), mientras que un 27% se traslada caminando. En ambos casos, puede ser como único modo de transporte o en combinación con otros.

Por islas

Lanzarote es la isla en la que más se utiliza el coche en los desplazamientos habituales, mientras que en Tenerife y Gran Canaria es donde el uso del transporte público es más alto, pero sin dejar de ser secundario en relación con el vehículo privado.

La Gomera es la isla en la que hay un mayor volumen de personas que caminan durante parte o todos sus desplazamientos habituales, en concreto un 42%. A pesar de ello, el coche es también el modo de transporte mayoritario (72%), bien de forma única o combinada con otros modos. Este porcentaje es del 16,5% en el transporte público.

Un 32% de las personas en Canarias no ha utilizado el transporte público en el último año, mientras que un 15% lo utiliza a diario.

Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro son los lugares donde mayor cantidad de personas no usa el transporte público, con porcentajes superiores al 45%. Por el contrario, en las dos áreas metropolitanas, la cantidad de personas que no ha utilizado transporte público está en el 20,8% en el caso de Gran Canaria y del 22,3% en Tenerife.

Sin alternativas

De entre las personas que utilizan el transporte público, casi la mitad (49,1%) asegura que lo hace porque no tiene otra alternativa; para 4 de cada 10 personas (42,8%) el precio es fundamental, mientras que el 30,8% considera que es más cómodo.

Casi la mitad de las personas que utilizan el coche, el 46%, van solas en su vehículo. El 52% estaría dispuesto a cambiar su forma de transporte por otra más sostenible. Los que aceptan este cambio lo harían si el transporte alternativo tuviera una mejor frecuencia (59%), mientras que uno de cada tres (un 33%) lo haría si el viaje fuese igual de rápido o si el cambio no resultara más caro (un 31%).

De los usuarios del coche que no están dispuestos a cambiarlo, el 37% lo hace por comodidad, un 27% porque los otros medios de transporte no cubren sus necesidades y un 26% porque el transporte público no está disponible en su zona o es insuficiente.

En todas las comarcas de Canarias, la frecuencia y la conectividad del transporte público se muestran como claves a la hora de no querer cambiar el coche por una forma más sostenible de realizar los trayectos.

Los atascos, principal escollo

El informe del ISTAC revela que para el 32% de las personas de Canarias el principal problema que hay con respecto a la movilidad son los atascos. El excesivo número de vehículos (20%) y la falta de transporte público (18,8%) son las otras cuestiones que destacan.

En todas las comarcas de Canarias, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, el problema mayoritario son los atascos.

En las dos islas más orientales apuntan a la falta de transporte público, mientras que en La Gomera y La Palma la falta de horarios del transporte comunitario es el mayor inconveniente.

Tiempo del desplazamiento

Un 30% de las personas encuestadas asegura que tarda una hora o más en su desplazamiento para estudiar o trabajar. En este tiempo se incluye el viaje de ida y el de vuelta.

En la zona norte de Gran Canaria es donde es más alto el porcentaje de personas que emplean más de una hora en sus desplazamientos habituales, en concreto un 44,4%.

Por el contrario, en La Gomera es el lugar en el que los desplazamientos tienen una menor duración y para el 44% de la población el trayecto dura menos de 20 minutos entre ida y vuelta.