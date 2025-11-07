Las Palmas de Gran Canaria se presenta su candidatura a ser Capital Europea de la Cultura y recibe más de 200 proyectos

La primera fase para recibir ideas y propuestas del programa ‘Contribuye’, que forma parte de la preparación de la candidatura de Las Palmas a Capital Europea de la Cultura 2031, ha finalizado con más de 200 proyectos presentados por agentes culturales canarios, nacionales e internacionales.

A juicio del Ayuntamiento de la ciudad, se trata de una respuesta «positiva» que «confirma la vitalidad del ecosistema cultural y creativo de Las Palmas de Gran Canaria y su entorno canario, nacional y europeo, así como el interés por formar parte de una candidatura que entiende la cultura como un proceso colectivo, diverso y territorialmente expandido».

El proceso, abierto durante varios meses, ha invitado a artistas, colectivos e instituciones a imaginar «cómo la cultura puede transformar la ciudad y proyectar desde el Atlántico una nueva manera de pertenecer a Europa», ha explicado el Consistorio este viernes en un comunicado.

Formato participativo

Se trata de un formato participativo, que ha incluido también sesiones virtuales de información para la presentación de propuestas, y «ha permitido compartir las claves conceptuales y metodológicas que orientan la candidatura: su dimensión europea y su vocación inclusiva y la estrategia cultural», ha señalado.

Los distintos grupos de trabajo están estudiando las propuestas recibidas que conforman la oficina técnica de la candidatura y muchas de ellas formarán parte de la propuesta que conformará el proyecto de candidatura que se defenderá ante el jurado europeo durante el primer trimestre de 2026.

El Ayuntamiento ha indicado que la convocatoria ‘Contribuye’ abrirá nuevas campañas de recepción de ideas y colaboraciones a lo largo de las próximas fases del proceso.