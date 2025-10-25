Se trata de una especie originaria de América que se detectó por primera vez en España en 2017

Hallan un ejemplar de cangrejo azul en Fuerteventura, especie invasora en Canarias. Imagen de Informativos RTVC

Hallan en Los Molinos, Fuerteventura, un nuevo ejemplar de cangrejo azul, una especie invasora natural de América que arribó a España en 2017 y que desde hace unos años ha sido vista en contadas ocasiones en Canarias.

Esta especie causa importantes daños no solo a las redes de los pescadores, sino también a la fauna marina nativa del Archipiélago.

Aunque los expertos están analizando la evolución de su presencia en las Islas, lo cierto es que por el momento hay poco ejemplares. La poca cantidad de espacios de agua salobre en Canarias permite que no se instalen en comunidad.

Así, del ejemplar encontrado por Alejandro Cabrera, técnico superior de acuicultura, ya se hace cargo Red de detección temprana de Especies Exóticas (REDEXOS).