El diputado del NC, Yoné Caraballo, asegura que el director del Servicio Canario de Salud vulneró sus derechos fundamentales al hacer pública una información personal durante la comisión de Sanidad

Vídeo RTVC.

El diputado de Nueva Canarias Bloque Canarista, Yoné Caraballo, ha pedido amparo parlamentario tras lo ocurrido la pasada semana en la comisión de Sanidad. En esa comisión se debatía sobre las listas de espera y en un momento determinado el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, mencionó datos médicos personales de Caraballo. Goya se refirió a un tiempo pasado, durante la pandemia, en el que Caraballo (enfermero de profesión) estuvo de baja médica.

Caraballo ha presentado una solicitud formal de amparo parlamentario porque considera que Goya ha vulnerado sus derechos fundamentales de intimidad, honor y libre ejercicio de su función parlamentaria.

Durante su intervención este martes en el programa de Televisión Canaria, Buenos Días Canarias, Yoné Caraballo dijo que «lo que ocurrió en el Parlamento no puede repetirse. Llevo casi dos años en la vida política siendo diputado por Lanzarote y creo que lo ocurrido en la comisión no fue correcto, ni ético ni moral«. Aseguró que «yo soy enfermero de profesión y ese señor (en referencia a Adasat Goya) es mi jefe actualmente. Ahora estoy en excedencia por cargo público y mi única ambición ha sido siempre mejorar la sanidad de los canarios y ahora como portavoz tengo la suerte de hacerlo de esta manera. Que les guste o no mi trabajo ya no depende de mí. Tengo 18 años experiencia dentro del sistema sanitario».

«Un mal ejemplo ético»

Caraballo mantuvo que durante su intervención parlamentaria quiso dejar patente que el procedimiento de gestión de la listas de espera sanitarias «no era totalmente transparente». «La cuestión -añadió- es el uso que se hace de la información. Estamos hablando del director del Servicio Canario de Salud, no de un diputado y supuestamente él tiene que ser garante para proteger la información de los pacientes, de los profesionales sanitarios. Y en un debate aprovecha una información dando un mal ejemplo ético, moral y de responsabilidad contra un paciente, un usuario del Servicio Canario de Salud, un profesional y un diputado».

Yoné Caraballo, diputado de NC, durante su intervención en el programa de Televisión Canaria, Buenos Días Canarias.

Recordó además que esta polémica está ahora en manos de los servicios jurídicos del Parlamento. Además, el líder de Nueva Canarias, Luis Campos ha exigido la destitución de Adasat Goya y ha advertido de posibles acciones penales. Sobre esta cuestión también ha sido preguntado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha hecho un llamamiento a evitar ataques personales.

«El director del SCS miente»

Yoné Caraballo aseguró además que el director del SCS «mintió porque dijo que abandoné el servicio y no es así. Durante la pandemia estuve 10 días en casa porque en aquella época era así si tenías contacto con una persona positiva en covid o si se tenían síntomas. No es verdad que yo me fuera a puestos de gestión. Soy asmático crónico (ahora lo sabe toda Canarias) y a los pacientes con enfermedades de riesgo los trasladaban al servicio de rastreo, como todos recordarán. Yo me negué a ir y permanecí en mi servicio, con mis compañeros, recibiendo los pacientes».

El diputado de NC calificó lo ocurrido en sede parlamentaria como «un ataque de manera rastrera de quien es director del Servicio Canario de Salud. Eso provoca miedo en mis compañeros de profesión. Cualquiera se queja ahora. Si le hacen esto a un compañero imagínense a un trabajador».

Tras lo sucedido en la comisión de Sanidad, Caraballo reconoció que muchos diputados le ofrecieron su apoyo. «Todos los portavoces de los grupos parlamentarios menos los de Coalición Canaria», dijo. Respecto a la postura de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, Caraballo aseguró que «no creo que le pareciera bien pero donde había que haber cortado esto era en la comisión parlamentaria» y no luego. Reconoció además que Adasat Reyes subió al grupo parlamentario de Yoné Caraballo, tras lo ocurrido «pero los trabajadores del grupo creyeron que no era el momento de recibirlo debido a mi estado de ánimo».