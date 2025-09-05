Cárcel para un hombre por tráfico de drogas en Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide dos años y medio de cárcel para un hombre por un delito contra la salud pública

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide dos años y medio de cárcel y pago de una multa de 1.000 euros a un hombre al que acusa de un delito de tráfico de drogas.

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Agentes del cuerpo armado detuvieron al procesado en un control de vehículos. En el interior de su coche hallaron una bolsa que contenía 10 gramos de cocaína con un 85% de pureza.

Otras sustancias ilícitas

Por otro lado, dentro de una riñonera encontraron dos trozos de resina de cannabis con un peso de casi dos gramos. La Fiscalía sospecha que el acusado pretendía introducir estas sustancias en el mercado ilícito de consumidores.

La Fiscalía añade que de haber podido vender las sustancias intervenidas el acusado habría obtenido un beneficio de algo más de 1.000 euros por lo que a partir de ahí se fijó la sanción.

El juicio se desarrollará la próxima semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.