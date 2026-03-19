El político formará parte del comité de dirección del partido

El presidente del PP en Gran Canaria, Carlos Ester, dejó este jueves su cargo para encargarse de la coordinación de campañas electorales en las islas y formar parte del comité de dirección del partido, según informó en un comunicado la citada formación política.

Carlos Ester deja de presidir el PP en Gran Canaria y coordinará campañas electorales/ Archivo RTVC

El partido popular calificó de «extraordinaria» la labor desempeñada por Carlos Ester al frente del PP de Gran Canaria desde enero de 2024, ya que su liderazgo ha resultado determinante para «consolidar y reforzar la estructura insular del partido».

Una pieza clave del partido

Según señala la nota del partido, su apuesta firme por el municipalismo ha permitido revitalizar las bases locales, fortalecer los equipos en cada municipio y situar al Partido Popular en una posición de mayor cohesión, implantación territorial y capacidad de respuesta política.

En este comunicado también se resalta que el partido en Gran Canaria ha experimentado un proceso de reorganización y crecimiento que ha sentado las bases necesarias para afrontar con garantías los retos presentes y futuros.

El PP ha valorado la capacidad de trabajo, visión estratégica y compromiso de Carlos Ester con el partido, lo que lo ha situado como «una de las figuras más relevantes» en su estructura en el archipiélago.

Según destaca el PP en el comunicado, la coordinación de campañas electorales será una pieza clave para trasladar con claridad las propuestas del partido, reforzar su implantación en todos los ámbitos territoriales y seguir construyendo una alternativa «seria, coherente y centrada en el interés general de los ciudadanos».