La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria asegura que el nuevo PGO nunca contempló desalojos y defiende la legalidad del concurso del Paseo Guiniguada.

Entrevista íntegra a Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, en La Radio Canaria.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha garantizado hoy en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria que el nuevo plan de ordenación de Las Torres no contempla la expropiación de las 127 viviendas que han generado preocupación entre los vecinos.

Darias ha insistido en la Radio Pública en que “la expropiación nunca ha estado sobre la mesa” y ha asegurado que la alarma vecinal se debe a un “mensaje erróneo y malintencionado” difundido por el Partido Popular.

“El PP ha intentado insuflar miedo y tendrán que pedir disculpas. Lo digo abiertamente. En la vida y en la política no vale todo”, ha aseverado.

La alcaldesa ha explicado que en todo caso solo podría darse una expropiación puntual, pero siempre con el acuerdo del propietario, y ha subrayado que ni en el informe ambiental ni en la documentación oficial se menciona la posibilidad de desalojos en el barrio.

Carolina Darias descarta expropiaciones en Las Torres y acusa al PP de “mentir a los vecinos” / Foto: La Radio Canaria.

Vivienda y precios del alquiler

En materia de vivienda, Darias ha señalado que sigue a la espera de que el Gobierno de Canarias decida si declara algunas zonas de la ciudad como zonas tensionadas, lo que permitiría aplicar medidas de control sobre los precios.

“No entendemos cómo una medida de este tipo no se pone en marcha y no se da respuesta. Es exigible que el Gobierno de Canarias responda. Otras ciudades con gobiernos conservadores lo han aprobado, como A Coruña, donde la Xunta de Galicia aceptó la petición de zona tensionada”, ha recordado.

Paseo Guiniguada

Darias ha defendido, además, la legalidad del concurso con el que el Ayuntamiento seleccionó el proyecto del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por presuntas irregularidades.

“Se ha actuado conforme a la ley de concursos”, ha subrayado, respaldando el procedimiento llevado a cabo por el Consistorio capitalino.