Casting de modelos en La Gomera para descubrir nuevos talentos

El Cabildo de La Gomera, a través de la iniciativa ‘La Gomera Moda y Magia’, pone en marcha el casting de modelos este sábado

La Gomera celebra este fin de semana un casting de modelos para descubrir nuevos talentosen la isla. Así, el Cabildo, a través de la iniciativa ‘La Gomera Moda y Magia’, una plataforma que combina la promoción turística con la moda, el diseño y la identidad insular, pone en marcha esta acción para impulsar el talento local y promover la industria creativa y textil.

Hay que cumplir unos requisitos e inscribirse previamente para participar.

La Gomera celebra este sábado un casting para descubrir nuevos talentos del modelaje en la isla

Requisitos y convocatoria

Bajo el lema ‘La Gomera te busca’, esta convocatoria invita a todas las personas mayores de 16 años a participar en un casting que les ofrecerá la oportunidad de iniciar una carrera profesional en el sector de la moda.

Asimismo, será necesario que las personas aspirantes acudan a la cita con vestimenta cómoda y camiseta blanca, sin maquillaje recargado, y con calzado de pasarela. Los menores de edad deberán aportar una autorización firmada por su padres y/o tutores legales.

El casting tendrá lugar el próximo sábado 1 de noviembre en la Oficina de Turismo de Valle Gran Rey, en horario de 16:00 a 19:00 horas.

En este caso, de la mano de reconocidos profesionales, como el fotógrafo Manuel González del estudio creativo Vigonarte, Diego Barroso diseñador de la marca Filst, o el fotógrafo y productor de moda Edgar Magdalena.

Inscripción

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente para asegurar su plaza en el casting, a través del formulario disponible en este enlace. Para más información se ha establecido el teléfono de contacto 922 100 412 y el correo electrónico jmorales@camaratenerife.es.

La iniciativa está impulsada por el Cabildo de La Gomera junto a ‘Canarias Islas de Moda’ de Proexca, con la colaboración de la Delegación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en la isla.