El servicio ferroviario Rodalies se reanuda tras dos días del accidente y luto por la muerte de un maquinista en prácticas

Cataluña recuperará este jueves por la mañana el servicio de Rodalies y Regionales, tras suspender toda la circulación durante un día por el accidente ocurrido en Gelida (Barcelona), que se saldó con un muerto y 37 heridos.

La Generalitat ha anunciado que los trenes empezarán a operar a partir de las 06:00 horas, aunque el tramo de la AP-7 afectado por el derrumbe de un muro permanecerá cerrado.

El accidente se produjo cuando un tren chocó contra un muro de contención que se desprendió tras las fuertes lluvias. La víctima mortal, un maquinista en prácticas de 28 años, no tuvo margen de maniobra, según el ministro de Transportes, Óscar Puente, y cinco personas permanecen hospitalizadas. La limitación de velocidad a 60 km/h evitó que las consecuencias fueran aún más graves.

Cataluña recupera mañana Rodalies tras el accidente de Gelida. EFE

Reanudación del servicio

La suspensión del servicio complicó la movilidad de los 400.000 usuarios habituales, pese a que la Generalitat reforzó autobuses, recomendó teletrabajo y levantó peajes en la C-32 para aliviar la congestión. Este jueves se prevé una reanudación compleja del servicio, tanto por la infraestructura como por la coordinación laboral, en medio del luto por la tragedia.

La investigación del accidente ya ha comenzado con el análisis de la caja negra por parte de los Mossos d’Esquadra. Tras este y otros incidentes recientes, el sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga de tres días en febrero para reclamar mejoras en la seguridad del sistema ferroviario.