Un grupo de pescadores de Senegal localiza un cayuco con 112 personas a bordo, que fue devuelto a la playa de Huacán

Pescadores de Senegal han localizado un cayuco en la costa de Dakar sin motor y a la deriva que fueron trasladador hasta la costa. Según las primeras informaciones de la investigación policial, el cayuco habría zarpado cinco días atrás desde las costas de Gambia con 112 personas a bordo, todos ellos jóvenes, varones, candidatos a esta inmigración clandestina, según ha informado el periodista Pepe Naranjo desde Dakar para Radio Televisión Canarias.

Informa Pepe Naranjo desde Senegal. RTVC

Por razones que se desconocen, el patrón los abandonó, «los dejó a la deriva», ha señalado Naranjo que ha explicado que fue un «pescador local de aquí, de esta playa de Huacán, quien los localizó a 25 kilómetros de la costa, dio aviso a la Marina Nacional y estos se encargaron de su traslado a la playa».

El pasado lunes, otros 19 jóvenes fueron localizados también en una casa de Ngor, que «también iban a intentar llegar hasta Canarias en un peligrosísimo viaje«. Pese al descenso en la llegada de salidas, «todavía hay jóvenes que siguen intentando esta peligrosa ruta», ha añadido Naranjo.