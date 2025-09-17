Un grupo de pescadores de Senegal localiza un cayuco con 112 personas a bordo, que fue devuelto a la playa de Huacán
Pescadores de Senegal han localizado un cayuco en la costa de Dakar sin motor y a la deriva que fueron trasladador hasta la costa. Según las primeras informaciones de la investigación policial, el cayuco habría zarpado cinco días atrás desde las costas de Gambia con 112 personas a bordo, todos ellos jóvenes, varones, candidatos a esta inmigración clandestina, según ha informado el periodista Pepe Naranjo desde Dakar para Radio Televisión Canarias.
Por razones que se desconocen, el patrón los abandonó, «los dejó a la deriva», ha señalado Naranjo que ha explicado que fue un «pescador local de aquí, de esta playa de Huacán, quien los localizó a 25 kilómetros de la costa, dio aviso a la Marina Nacional y estos se encargaron de su traslado a la playa».
El pasado lunes, otros 19 jóvenes fueron localizados también en una casa de Ngor, que «también iban a intentar llegar hasta Canarias en un peligrosísimo viaje«. Pese al descenso en la llegada de salidas, «todavía hay jóvenes que siguen intentando esta peligrosa ruta», ha añadido Naranjo.