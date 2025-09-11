El consejero de Transportes, Pablo Rodríguez, admite que la primera opción para su partido y para el Ejecutivo canario es que esta financiación y el conjunto de compromisos plasmados en la llamada Agenda Canaria se incluya en los presupuestos generales del Estado para 2026

El consejero canario de Transportes, Pablo Rodríguez.

Coalición Canaria incluye en la propuesta de real decreto ley que enviará al Gobierno de España para que se cumplan los asuntos pactados con el PSOE en la investidura de Pedro Sánchez la financiación estatal de los futuros trenes de Gran Canaria y Tenerife, tras haber sido declarados de interés general por el Ministerio de Transportes.

Así lo ha manifestado este jueves el consejero canario de Transportes, Pablo Rodríguez. Ha admitido que la primera opción para su partido y para el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo es que esta financiación y el conjunto de compromisos plasmados en la llamada Agenda Canaria se incluya en los presupuestos generales del Estado para 2026.

A tenor de la situación política que se registra en el Congreso de los Diputados, en la propuesta de real decreto ley de la agenda canaria que se hará llegar al Gobierno central se incluye también una disposición que permitiría también al Estado firmar convenios plurianuales de financiación de estos proyectos ferroviarios, como se hizo en 2018 con el vigente de carreteras, ha añadido.

Ley de Movilidad Sostenible

No obstante, Rodríguez ha resaltado que «existen otras oportunidades» para asegurar la financiación nacional y europea de los trenes previstos en Gran Canaria y Tenerife. Como la futura Ley de Movilidad Sostenible estatal . Una ley que, por primera vez, también recoge una disposición en la que se reconoce el interés general de estos proyectos ferroviarios.

«Estamos trabajando en diversas opciones, siendo conscientes de la realidad política del Congreso y el Estado, que no tiene nada que ver con la de Canarias. Los dos proyectos superan los 4.000 millones de euros, pero no se va a hacer todo a la vez, la idea es desarrollarlos por fases», ha referido.

El consejero ha aludido a la primera fase que se ha definido en Gran Canaria, entre el aeropuerto y Vecindario, donde se ubicará la cochera y el centro logístico del tren de esta isla, cuyo coste rondará los 400 millones de euros.

Tras precisar que el tren de Gran Canaria supondrá una inversión de 1.800 millones de euros y que la de Tenerife será de unos 2.200, Rodríguez ha considerado que «debemos quitarnos los complejos» porque 4.000 millones de euros «costó la variante de Pajares entre León y Asturias, que suman menos de 50 kilómetros».

Igual de justo y necesario son los trenes en Canarias, ha puntualizado el consejero, quien ha avanzado que cuando salgan a licitación, por fases, los proyectos ya redactados por los cabildos de Gran Canaria y Tenerife «habrá que actualizar las cantidades, porque hay muchas cuestiones van variando, para que los precios sean lo más realistas posible».

Financiación estatal y europea

Preguntado por la pretensión del Gobierno canario respecto a la financiación estatal y europea, ha dicho que «los porcentajes no están establecidos pero las instituciones canarias han dicho que están dispuestas a aportar, proporcionalmente, parte de ella».

«No solo pedimos, sino que también estamos dispuestos a poner fondos para que los trenes sean una realidad, ya veremos en la negociación cuál es el porcentaje que corresponderá a cada administración, pero el mayor peso lo va a llevar, sin duda alguna, el Estado y la UE», ha apostillado.

Hasta ahora, el Cabildo de Gran Canaria ha intentado buscar fondos en la UE y la respuesta siempre ha sido que ellos financian proyectos de los estados miembros que sean de interés general. Ese es el escollo que hemos salvado, por lo que a partir de ahora sí se podrá acceder a fondos europeos, de donde procede la gran cuantía lograda para la red ferroviaria estatal, ha aseverado.