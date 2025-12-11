El partido exige acceso a los 14 acuerdos firmados con Rabat

Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, reclamó este martes al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que aclare si los 14 acuerdos firmados con Marruecos afectan a Canarias.

La portavoz también exigió que el Gobierno canario esté presente en las próximas cumbres entre España y Marruecos y se refirió a la declaración conjunta de 116 puntos firmada por los gobiernos de ambos países.

Relación directa con Canarias

La parlamentaria aludió durante su intervención en el Congreso de los Diputados a las declaraciones del ministro de Exteriores de Marruecos, quien, tras la reunión con el Gobierno de España, reclamó “soluciones imaginativas” para algunos de los principales asuntos pendientes entre ambos países.

Entre estos asuntos se encuentran la gestión del espacio aéreo del Sáhara o la delimitación de la frontera marítima al suroeste de Canarias, entre otros.

CC trasladó su preocupación por los últimos acuerdos entre España y Marruecos. Imagen cedida por Coalición Canaria

“Me gustaría que hoy usted nos pudiera garantizar que en todas las reuniones de trabajo que se derivarán de los 14 acuerdos firmados, en todas esas reuniones de trabajo habrá presencia del Gobierno canario”, declaró en su comparecencia la parlamentaria canaria.

«Canarias participa en los grupos de trabajo en los que España dialoga con Marruecos sobre los asuntos que pueden interesar a Canarias debido a sus competencias o porque le afectan directamente. Así ha sido hasta ahora y así seguirá siendo», respondió el ministro.

Por otro lado, Valido también lamentó la “sensación” de que “se sigue sin saber y sin tener claro dónde estamos y a qué distancia”. En este sentido, afirmó que “cualquier acuerdo, cualquier movimiento y cualquier inversión” en suelo marroquí repercute de forma directa a Canarias.