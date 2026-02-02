CD Tenerife B vs CDA Navalcarnero | J22 Segunda Federación 25-26

CD Tenerife B vs CDA Navalcarnero. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 8 de febrero. Partido correspondiente a la J22 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife B y CDA Navalcarnero se enfrentan este domingo 8 de febrero a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 22 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs CDA Navalcarnero | J22 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras ganar por 0-2 ante el Intercity. El filial tinerfeño se encuentra en puestos de playoff de ascenso del grupo V de la Segunda Federación, en quinta posición, con un partidos menos.

Por su parte, el Navalcarnero se encuentra en la duodécima posición, con 26 puntos.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y CDA Navalcarnero

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 5ª posición con 33 puntos. En cambio, el Navalcarnero ocupa la duodécima posición. El conjunto madrileño con 26 puntos se encuentra con 7 puntos menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y CDA Navalcarnero

El CD Tenerife B y el CDA Navalcarnero se han enfrentado tres veces entre ellos, una la ganó el Tenerife B y las otras dos las ganó el Navalcarnero. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado tres de ellos, habiendo empatado otro y perdido otro. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo perdido tres de sus últimos cinco partidos y habiendo empatado los otros dos.

