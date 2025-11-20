El encuentro será emitido por Televisión Canaria este sábado en directo a las 17:30 horas

Se presenta como un reto de alta exigencia, ya que el Estadio de Gobela se ha mantenido invicto en lo que va de temporada

La 13ª jornada de la Primera RFEF será clave para el equipo blanquiazul. Este sábado 22 de noviembre a las 17:30 horas, en directo en Televisión Canaria, el CD Tenerife afronta el desafío de mantener el pulso en la zona alta de la tabla con su visita al histórico Arenas Club de Getxo.

El encuentro será retransmitido en directo para todo el archipiélago. La Primera RFEF Versus e-Learning mantiene una tremenda igualdad, y este desplazamiento a tierras vascas representa una oportunidad crucial para consolidar el liderato y ampliar la ventaja sobre los rivales directos.

El partido será de alta exigencia, ya que el Arenas Club de Getxo, uno de los clubes con mayor tradición del país, se presenta como un rival extremadamente difícil: el Estadio de Gobela ha sido hasta la fecha un auténtico fortín, pues ningún equipo ha conseguido ganar allí en lo que va de temporada.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT y también a través de la web www.rtvc.es (disponible con geobloqueo solo dentro del archipiélago). La narración estará a cargo de Jesús Alberto Rodríguez, acompañado por los comentarios técnicos de Juanma Bethencourt, quienes ofrecerán un análisis detallado del desarrollo del juego y del momento competitivo de ambos conjuntos.

Una vez finalizado el encuentro, la cobertura se extenderá con un programa especial que incluirá el análisis de las jugadas más relevantes del partido y la rueda de prensa de ambos entrenadores, asegurando la información más completa para los aficionados blanquiazules.