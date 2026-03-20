El CD Tenerife Femenino B buscará reponerse tras la derrota ante el Real Madrid B y volver a sumar ante su afición, esta vez contra el Deportivo Alavés

El CD Tenerife Femenino B recibe al Deportivo Alavés en un nuevo duelo en casa / CD Tenerife Femenino

Este fin de semana, el CD Tenerife Femenino B afronta un nuevo compromiso liguero, esta vez como local, recibiendo al Deportivo Alavés en la jornada 22 de la Primera Federación. El partido se disputará este domingo a las 11:30 horas en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, en un nuevo reto para las blanquiazules en este tramo decisivo de la temporada.

Duelo de igualdad máxima

El conjunto dirigido por Adrián Albéniz llega a la cita tras caer por 2-1 en su visita al Real Madrid B en un encuentro muy competido, que se decidió por pequeños detalles. A pesar del resultado, el equipo tinerfeño volvió a mostrar un buen nivel competitivo ante un rival directo, en un duelo marcado por la igualdad.

Con este resultado, las blanquiazules se mantienen en la zona media de la clasificación, en una temporada en la que el equipo está demostrando regularidad y crecimiento. Ahora, el objetivo pasa por hacerse fuerte en casa y volver a la senda de la victoria ante su afición.

Enfrente estará un Deportivo Alavés que llegará a la isla con la intención de sumar puntos y que exigirá la mejor versión del equipo tinerfeño. El conjunto visitante se presenta como un rival competitivo, en una categoría caracterizada por la igualdad entre los equipos.

Identidad y competitividad

En la previa del encuentro, el técnico Adrián Albéniz puso el foco en la capacidad del equipo para competir y en la importancia de mantener la identidad del grupo: “Tenemos que ver el vaso medio lleno en las malas y volver a ser un equipo reconocible. Estamos enfocadas en intentar competirle a uno de los mejores equipos de la categoría, un aspirante al ascenso. Nosotras también tenemos que finalizar nuestro objetivo”.

Sobre el rival, el entrenador blanquiazul destacó su complejidad: “Es un equipo muy completo, que entrena mucho el juego interior, pero también tiene profundidad por fuera, así que tendremos que estar equilibradas y hacer una buena defensa”.

Además, Albéniz incidió en la mentalidad del equipo para este tramo final de la temporada: “Queremos volver a ser nosotras, hacer un buen trabajo colectivo y no perder de vista el objetivo de la permanencia. A partir de ahí, también buscamos premiar y promocionar a la cantera. Afrontamos estos últimos partidos con la intención de sumar el máximo número de puntos posible y seguir subiendo en la clasificación”.

Fortaleza en casa

Por su parte, Amets Muniozguren destacó el trabajo del equipo durante la semana y la importancia de mantener la intensidad: “Esta semana venimos preparando muy bien el partido que nos viene, creo que tenemos un día más para hacerlo y el equipo está trabajado y preparado. Yo creo que, aparte de la intensidad, es clave ganar los primeros duelos y a partir de ahí hacer lo que venimos haciendo desde las primeras jornadas, buscar lo mejor de cada una para hacer gol y evitar los del rival y conseguir sumar”.

Además, la jugadora blanquiazul puso en valor el rendimiento del equipo como local: “El equipo ha sorprendido por lo que somos capaces, somos muy fuertes en casa. Queremos intentar sumar en lo que queda para quedar en los mejores puestos posibles de la clasificación”.

Tres puntos en juego

El CD Tenerife Femenino B buscará imponer su estilo de juego, apoyándose en la solidez colectiva y el trabajo semanal, en un partido que se prevé exigente y disputado. El factor campo puede ser clave para que las blanquiazules sumen tres puntos importantes y continúen avanzando en la clasificación.

El duelo se presenta como una nueva oportunidad para que el filial blanquiazul refuerce su dinámica en casa y siga consolidando las buenas sensaciones mostradas a lo largo de la temporada.