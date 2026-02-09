CD Tenerife vs Racing de Ferrol | J24 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs Racing de Ferrol. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 14 de febrero. Partido correspondiente a la J24 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife y Racing de Ferrol se enfrentan este sábado 14 de febrero a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 24 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs Racing de Ferrol | J24 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 0-0 al Racing de Ferrol. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 12 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Racing de Ferrol se encuentra a mitad de tabla. El equipo ha ganado diez partidos, habiendo empatado cuatro y perdido nueve encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y Racing de Ferrol

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 54 puntos, doce por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Racing de Ferrol ocupa la séptima posición de la tabla. El conjunto gallego se encuentra con 34 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y Racing de Ferrol

De los últimos cinco partidos en los que se han enfrentado el CD Tenerife y el Racing de Ferrol, el Tenerife ha ganado dos, empatando los otros dos y el Racing de Ferrol ganó el otro. El equipo canario empató su último partido pero ha ganado los otros cuatro últimos partidos.

Por su parte, el equipo gallego llega al encuentro habiendo ganado solamente uno de sus últimos cinco partidos, empatado otro y perdido los otros tres.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrecerá este sábado 14 de febrero la retransmisión en directo del encuentro de la 24ª jornada de Primera Federación entre el CD Tenerife y el Racing de Ferrol.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

