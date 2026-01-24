La emisión comenzará a las 15:00 horas e incluirá retransmisión televisiva, radiofónica y digital

Este domingo 25 de enero, a partir de las 15:00 horas, el CD Tenerife se enfrenta al Real Madrid Castilla en un encuentro que podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria, La Radio Canaria y la web rtvc.es, dentro del dispositivo de cobertura de Radiotelevisión Canaria.

La retransmisión televisiva comenzará con la emisión del partido en directo desde las 15:00 horas. En Televisión Canaria, la narración correrá a cargo de Dani Álvarez, con el análisis de Juanma Bethencourt.

De manera paralela, La Radio Canaria ofrecerá una cobertura especial dentro del programa ‘Todo Goles Radio’, que arrancará a las 14:30 horas con la previa. La narración estará a cargo de Joaquín González, con José Barroso en los comentarios. La emisión incluirá el seguimiento del partido en directo, análisis posterior y conexiones con otros encuentros de la jornada.

Además, el encuentro podrá seguirse en directo a través de rtvc.es, permitiendo el acceso a la retransmisión desde distintos dispositivos dentro del ámbito territorial de Canarias.

Costa Adeje Tenerife – RCD Espanyol, desde las 11:00 horas

La programación deportiva del domingo se completará en La Radio Canaria con el seguimiento del partido del Costa Adeje Tenerife frente al RCD Espanyol. La retransmisión comenzará a las 11:00 horas y se integrará en la programación habitual de Todo Goles Radio.

El encuentro se disputará en la Ciudad Deportiva Dani Jarque y corresponde a una nueva jornada liguera del campeonato.