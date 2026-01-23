‘Cebollas Verdes’ charla con Los tres ‘chef’ que representan a Canarias en Madrid Fusión

La próxima semana abre sus puertas Madrid Fusión, la Cumbre de Alta Gastronomía que en esta edición contará con tres chef de las Islas que representarán a Canarias. Y como anticipo, ‘Cebollas Verdes’, programa señero de Gastronomía de La Radio Canaria, conversa con ellos.

La cita es este viernes a las 21 horas, (redifusión, sábado a las 13:30), y el contenido de ‘Cebollas Verdes‘ puede calificarse, sin exageraciones, de bocato di cardinale. Su directora y conductora, Elena Barrios, charla con los chef canarios que desembarcan en esta vigésimocuarta edición de la Cumbre gastronómica Madrid Fusión que este año se celebra bajo el lema El cliente toma el mando.

Cumbre gastronómica

«Nos centramos en lo que va a ocurrir a partir del lunes y durante tres días en el Congreso Madrid Fusión Alimentos de España, y, en particular, sobre la presencia en esta edición de los chef canarios, cuya participación en sesiones destacadas nos dice mucho del interés y la consideración sobre la alta cocina del Archipiélago», nos avanza la directora y conductora del programa, Elena Barrios.

Islas de alta cocina

Y ‘Cebollas Verdes‘ se adelanta a la cita con los chefs Germán Blanco, de la delegación de Lanzarote, Borja Marrero, del Restaurante Muxgo, como representación en el Auditorio Principal de Gran Canaria y con Jorge Peñate, del Restaurante Naife, que será uno de los representantes de Tenerife en el Auditorio Experience.



