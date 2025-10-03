Cerrado un punto de venta de droga en Telde

La Policía Nacional desmantela un punto de venta de drogas y detiene a un hombre por tráfico de estupefacientes

La Policía Nacional cierra un punto de venta de droga en Telde y detiene a un hombre de 47 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició tras quejas vecinales por el continuo trasiego de personas en un domicilio del

municipio. En la intervención se incautaron 126 gramos de cocaína, 576 gramos de polen de hachís, 196 gramos de hachís, 272 gramos de marihuana, una báscula de precisión y 1.720 euros en efectivo.



La Policía Nacional desmantela un punto de venta de drogas en Telde y detiene a un hombre por tráfico de estupefacientes

Quejas vecinales

La investigación comenzó tras las numerosas quejas vecinales. Alertaban de la continua presencia de personas en el inmueble y de los intercambios de dinero y droga que se producían sin guardar discreción en la vía pública.

Ante la alarma social generada, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Telde establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio señalado.

Con el objetivo de frenar de inmediato la venta de sustancias, los agentes llevaron a cabo una intervención en la que se incautaron un total de 126 gramos de cocaína, 576 gramos de polen de hachís, 196 gramos de hachís y 272 gramos de marihuana. Asimismo, se intervino una báscula de precisión con restos de droga y 1.720 euros en efectivo, fraccionados en billetes, procedentes presuntamente de la venta de estupefacientes.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del atestado y posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial competente.

