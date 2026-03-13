Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife se muestra cauto antes de medirse a un equipo que «juega muy bien al fútbol»

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha subrayado que el partido de este viernes ante el Celta Fortuna, segundo clasificado del grupo 1 de Primera Federación, será «muy importante» pero en ningún caso una final, a pesar de la ventaja de diez puntos sobre el filial celeste al frente de la clasificación.

El técnico tinerfeño ni siquiera considera que pudiera hablarse de un ascenso virtual en caso de asaltar el estadio de Balaídos, en un choque que comenzará a las 20.15 (hora de Canarias), en el que tienen la posibilidad de aumentar la actual renta sobre su más inmediato perseguidor.

Cervera ha recordado que el Celta Fortuna, a diferencia de otros equipos filiales, ha mostrado «regularidad» en la competición y ello le ha permitido seguir el ritmo que ha marcado el Tenerife, por lo que a su juicio tiene «mucho mérito».

El técnico blanquiazul se ha mostrado cauto antes de medirse a un equipo que «juega muy bien al fútbol» y que lo hará en un campo grande como Balaídos, «donde hay que correr más» por sus dimensiones.

«Es gente joven, que corre mucho pero que aprieta como gente mayor. Es la gran revelación de la liga y va a ser un partido muy complicado, pero si ganamos allí, sería dar un paso adelante», ha relatado.

Un equipo «fiable» pero que ha perdido «contundencia»

Cervera reconoce, además, que su equipo sigue siendo «fiable«, pero ha perdido «contundencia» en las áreas, como se ha demostrado en los últimos cinco partidos, de los que solo ha ganado uno, y en los que ha marcado cuatro goles, tres de ellos de penalti.

El preparador isleño ha admitido que salvo una duda en un puesto específico, tiene decidido el once inicial que opondrá este viernes al filial celeste en Balaídos, tras confirmarse la ausencia del centrocampista Aitor Sanz por molestias musculares.

Alineación probable del Tenerife: Dani Martín; César Álvarez, Anthony Landázuri, José León, David Rodríguez; Noel López, Juanjo Sánchez, Fabricio Assis, Nacho Gil; De Miguel y Enric Gallego.