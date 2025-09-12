Los alimentos se han encarecido un 32,1% respecto a 2021, y en comparación a 2015, han sufrido un incremento del 44,54%

El precio de la cesta de la compra «se sigue comiendo» a los salarios a pesar de mantenerse el IPC. Así lo ha dicho este viernes el secretario general de Unión Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez, que ha expresado que a pesar de que el IPC anual se mantenga con la misma cifra de julio (2,7%), los precios están encareciendo la vida diaria constantemente y que «se están comiendo» los salarios y también sus revalorizaciones.

Además, el sindicato ha afirmado que los datos, en perspectiva, son aún peores que mensualmente, ya que según el INE, los alimentos se han encarecido un 32,1% respecto a 2021, y en comparación a 2015, han sufrido un incremento del 44,54%.

«Los salarios por convenio han subido este mes un 3,5%, más que el IPC, sí. Pero no llega al 14% desde 2021. La cesta de la compra diaria se lleva la subida y más. Nos estamos empobreciendo mes a mes», ha denunciado el secretario general de USO.

En concreto, Pérez ha alertado de que, incluso por encima de ese 32,1% de subida acumulada en alimentación, están los productos «más necesarios»: huevos, con el 66%; café, cacao e infusiones, con casi el 50%; carne de ternera, leche y cordero, «de largo» por encima del 40%; y patatas, rondando ese 40%.

Beneficios «de récord» desde la pandemia

Por otra parte, el secretario general ha señalado a los empresarios, explicando que si los precios suben así, también los ingresos empresariales lo están haciendo y que las cadenas de distribución están recibiendo beneficios «de récord» desde la pandemia.

Asimismo, se ha posicionado a favor de la reducción de la jornada laboral, pidiendo una mejora del empleo para «sostener una vida digna».