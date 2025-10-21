ES NOTICIA

Champions League: resultados, directo y goles | 21 octubre 2025

Virginia Gallo
Virginia Gallo

Sigue en directo los resultados de los partidos de la tercera jornada de Champions League. En directo el minuto a minuto del FC Barcelona vs Olympiakos, Villarreal CF vs Manchester City y Arsenal vs Atlético de Madrid

Champions League 25-26 en RTVC
Partidos hoy | Clasificación Champions | FC Barcelona vs Olympiakos | Villarreal CF vs Manchester City | Arsenal vs Atlético de Madrid | Kairat Almaty vs Pafos FC | Union St. Gilloise SG vs Inter Milan | FC Copenhage vs Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen vs Paris Saint Germain | Necastle vs Benfica | PSV Eindhoven vs SSC Nápoles |
 

No te pierdas el resumen completo de la jornada de la Champions League del 21 de octubre. Descubre los resultados de los partidos, el minuto a minuto en directo del FC Barcelona, Villarreal CF y Atlético de Madrid, los goleadores y los momentos clave. ¡Todos los resultados de la Champions en directo!

Champions League calendario 25-26

FC Barcelona vs Olympiakos resultado y minuto a minuto en directo

Villarreal CF vs Manchester City resultado y minuto a minuto en directo

Arsenal vs Atlético de Madrid resultado y minuto a minuto en directo

Kairat Almaty vs Pafos FC resultado

Union St. Gilloise vs Inter Milan

FC Copenhage vs Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain

Newcastle vs Benfica

PSV Eindhoven vs SSC Nápoles

Clasificación de grupos y resultados al completo

Champions League resultados 25-26
Champions League clasifiación

