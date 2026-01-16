Una chirigota de Tenerife actúa por primera vez en el concurso de Cádiz

‘Los legía con G’ se presentaron en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, siendo así la primera chirigota de Tenerife que lo hace

El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz vivió este jueves un momento inédito al recibir, por primera vez, a una agrupación procedente del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, bajo el nombre de ‘Los legía con G‘. Es una chirigota que representa a unos legionarios romanos dispuestos a librar batalla en el coliseo gaditano.

‘Los legía con G’, la primera chirigota de Tenerife que actúa en el concurso de Cádiz

Experiencia en murgas

El grupo, firmado por Francisco José Trillo y Ricardo Ignacio Hernández, cuenta con amplia experiencia en el concurso de murgas tinerfeño. Reconoció en su presentación que acudía «con el culo apretado» a esta cita con la historia en el carnaval, por la responsabilidad de ser la primera en atreverse a cantar en el Teatro Falla.

Ambos certámenes de coplas tienen muchas variaciones al ser distintos los repertorios y las exigencias de los reglamentos. Por eso, la chirigota no cumplió los cánones de la mayoría de agrupaciones que pasan por este escenario y provocó cierto desconcierto en el público, que empezó aplaudiendo tímidamente y terminó gritando entre risas y burlas «campeones, campeones».

‘Los legía con G’ en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz

En sus pasodobles, el grupo tinerfeño combinó temas con la dana de Valencia y un brindis de camaradería entre los soldados, y en sus cuplés, que convirtieron en varias cupletinas seguidas, relataron diferentes aventuras de famosos como Lamine Yamal y Jordi Hurtado.

Tras participar, los componentes se mostraron muy satisfechos por su participación en el Teatro Falla, los únicos que han tenido que coger un avión para poder llegar hasta su actuación.

«Estamos muy contentos y agradecidos», explicaron a los periodistas tras su pase por el Falla en la que era la quinta de las 17 sesiones de preliminares del concurso.

A pesar del cachondeo general con el que el público del teatro se tomó esta singular interpretación, los tinerfeños aseguraron estar muy «emocionados» por la acogida y por haber rematado esta aventura de llevar por primera vez al concurso de Cádiz una agrupación canaria, un toque exótico que años anteriores habían dado chirigotas de Burgos o Uruguay.