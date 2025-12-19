ES NOTICIA

Ciudad de Tacoronte-Gáldar Gran Canaria, frente a frente en un derbi por la permanencia

Derbi canario de balonmano clave por la permanencia entre un Ciudad de Tacoronte necesitado y un Gáldar Gran Canaria que busca escalar posiciones

El Sermarther Ciudad de Tacoronte recibe este sábado a las 18:00 horas al Gáldar Gran Canaria, decimotercero contra noveno, en un derbi regional, que cierra la primera vuelta de la Liga de Primera División Nacional de balonmano, grupo A de categoría masculina. Ambos necesitan ganar, para conseguir lo antes posible la permanencia en la categoría.

Los tinerfeños con 8 puntos en su casillero, fruto de sus cuatro victorias y diez derrotas, se encuentran al borde de caer en zona de descenso. Un punto les separa del Ribeiro Rodosa Ourense con 7 puntos, los mismos que el Porriño que esta penúltimo, dentro del descenso, la clasificación la cierra el Cañiza con 6 puntos.

El Gáldar Gran Canaria es consciente que visita una cancha complicada. Los grancanarios van novenos, con un partido menos, suman 12 puntos, con seis victorias y siete derrotas.

