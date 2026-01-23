El CL Saladar de Jandía defiende su corona frente a un CL Unión Antigua decidido a recuperar el trono tres años después

El CL Saladar de Jandía y el CL Unión Antigua se enfrentan en la ida de las semifinales de la Liga majorera / RTVC

Dos equipos históricos que se disputan el pase a la gran final de la Liga Cabildo de Fuerteventura OPC 2026 de lucha canaria. Este encuentro corresponde a la ida de semifinales de la competición.

El Terrero Manuel Mederos “Pollo Apolinario” de Morrojable (Pájara) acogerá este duelo entre dos clubes acostumbrados en los últimos años a disputar títulos. El equipo sureño es el actual campeón de la competición y subcampeón de la Liga Regional. Los de Antigua aspiran a conquistar el trofeo tres años después.

Ambas escuadras mantienen el bloque de la pasada campaña con los puntales A, Miguel Hernández “El Majorero” (Saladar) y Pedro Hernández (Unión Antigua) como referentes. Lo que sí ha cambiado este curso es la segunda línea. En los sureños han apostado por la veteranía del puntal “C” Rayco Santiago junto al grancanario y destacado “A” José Monzón “Pollo de la Montaña II”. En el Unión Antigua han recuperado al puntal C Jonay Matoso, un hombre de la casa.

Dónde ver la luchada

La luchada se podía seguir en Directo este sábado, 24 de enero, desde las 20:10 en el canal de YouTube Deportes Televisión Canaria. Además, se podrá ver este domingo 25, en el canal TDT de Televisión Canaria en su horario habitual, 17:05 horas.

En la previa de la luchada, el equipo de Terrero y Gloria les contará las claves que pueden marcar un duelo de máxima rivalidad en el que ambos buscan dejar encarrilada la eliminatoria.

El director del programa Willy Rodríguez se encargará de la narración y estará acompañado por David Yanes en los comentarios. En el plató estarán José Manuel Pitti y Beatriz García y Jorge Benítez se encargará del micrófono inalámbrico a pie de terrero. Nada más acabar la luchada, los protagonistas analizarán la luchada.