El CL Unión Gáldar Ybarra y el CL Almogarén Queso Flor Valsequillo disputan este viernes la final de la 46 edición de la Liga Cabildo de Gran Canaria 2025 de Primera categoría

El CL Unión Gáldar Ybarra y el CL Almogarén Queso Flor Valsequillo se enfrentan este viernes 19 de diciembre, a las 21:00 horas en el terrero municipal de Vecindario en Santa Lucía de Tirajana.

El Almogarén perdió la final del curso pasado en la muerte súbita ante el CL Castillo y quiere la Liga de Primera categoría 14 años después. Para ello cuenta con un tridente de puntales formado por los hermanos Déniz (Álvaro puntal “B” junto a Ismael como puntal “C”) junto a la experiencia del veterano Cristo Hernández “Pollo del Callejón” (puntal “C”).

Mucho más tiempo lleva esperando el Unión Gáldar. Tiene títulos de Copa, del Torneo de lucha corrida y hasta un 1 subcampeonato de la Liga Regional. Pero su última Liga fue hace más de 20 años y para acabar con esa racha cuenta con un joven como Alberto Zamora, que estrena este curso su nueva condición de puntal “A”.

Dónde ver en directo la final de La Liga Cabildo de Gran Canaria

La final entre el CL Unión Gáldar Ybarra y el CL Almogarén Queso Flor Valsequillo la podrás ver este viernes, 19 de diciembre, a partir de las 20:45 en el Canal de YouTube de Deportes de Televisión Canaria y en rtvc.es. Además, el domingo 21 de diciembre en el programa Terrero y Gloria, que emite Televisión Canaria a las 17:55 horas.