Clavijo asegura que le «da miedo» el discurso «xenófobo de odio» de Vox contra la inmigración

Fernando Clavijo ha admitido que siente miedo sobre los comentarios «xenófobos de odio» e «irresponsables» de VOX contra la inmigración

Jesús Hellín / Europa Press

09/1/2025

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido que le «da miedo» el discurso «xenófobo de odio» e «irresponsable» de Vox contra la inmigración. Ha resaltado el peligro de hacer «saltar una chispa de la violencia».

Clavijo ha comentado estas palabras en relación a «la ola de xenofobia» que se vive en Jumilla, Murcia. Ha afirmado, «sí me da miedo porque al final es un discurso xenófobo de odio y un discurso que, al final es irresponsable porque en cualquier momento puede saltar una chispa de la violencia».

Orgulloso de la aptitud de los canarios

Por otro lado, Clavijo agradece la postura adoptada por los medios de comunicación «toda la ayuda» que le han prestado a Canarias, así como a la población canaria, que «ha sido un pueblo inmigrante históricamente», y que ha tenido un comportamiento «ejemplar» a pesar del «abandono y la situación de tensión que se está viviendo en islas como la propia isla de El Hierro» y donde «afortunadamente la ciudadanía está respondiendo».

En referencia a partidos políticos como Vox, «se está intentando utilizar esto instalando ese miedo, ese odio, esa xenofobia, de una manera absolutamente irresponsable» y se observa que, «desgraciadamente, está teniendo un encaje en una parte de la población».

El regente canario ha hecho un llamamiento a la población para que se «blinde y luche» si cree en la democracia y la solidaridad.