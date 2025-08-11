ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Clavijo asegura que le «da miedo» el discurso «xenófobo de odio» de Vox contra la inmigración

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Fernando Clavijo ha admitido que siente miedo sobre los comentarios «xenófobos de odio» e «irresponsables» de VOX contra la inmigración

Fernando Clavijo ha admitido que siente miedo sobre los comentarios "xenófobos de odio" e "irresponsables" de VOX contra la inmigración
Jesús Hellín / Europa Press
09/1/2025

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido que le «da miedo» el discurso «xenófobo de odio» e «irresponsable» de Vox contra la inmigración. Ha resaltado el peligro de hacer «saltar una chispa de la violencia».

Clavijo ha comentado estas palabras en relación a «la ola de xenofobia» que se vive en Jumilla, Murcia. Ha afirmado, «sí me da miedo porque al final es un discurso xenófobo de odio y un discurso que, al final es irresponsable porque en cualquier momento puede saltar una chispa de la violencia».

Orgulloso de la aptitud de los canarios

Por otro lado, Clavijo agradece la postura adoptada por los medios de comunicación «toda la ayuda» que le han prestado a Canarias, así como a la población canaria, que «ha sido un pueblo inmigrante históricamente», y que ha tenido un comportamiento «ejemplar» a pesar del «abandono y la situación de tensión que se está viviendo en islas como la propia isla de El Hierro» y donde «afortunadamente la ciudadanía está respondiendo».

En referencia a partidos políticos como Vox, «se está intentando utilizar esto instalando ese miedo, ese odio, esa xenofobia, de una manera absolutamente irresponsable» y se observa que, «desgraciadamente, está teniendo un encaje en una parte de la población».

El regente canario ha hecho un llamamiento a la población para que se «blinde y luche» si cree en la democracia y la solidaridad.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Israel mata a seis periodistas, entre ellos, al conocido Anas Al Sharif

El Ayuntamiento de Güímar debate la moción de censura contra Gustavo Pérez

La gripe aviar afecta a la importación de pollo en Canarias

Muere el árbitro Pedro Hernández Cabrera, emblema del baloncesto canario y nacional

España, campeona de Europa sub-20 por décima vez tras vapulear a Lituania (50-102)

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025